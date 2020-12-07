«Горводоканал» запускает станцию повторного использования промывных вод

07.12.2020 | 16:16

«Горводоканал» получил разрешение на ввод в эксплуатацию сооружений повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на площадке «Кирпичная».

Строительство велось с 2010 года в рамках инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности, однако именно в 2020-м удалось выполнить большой объем работ и подготовить объект к сдаче.

В состав сооружений входят: резервуар-усреднитель, два радиальных сгустителя осадка и цех механического обезвоживания осадка. Их использование позволит создать замкнутый цикл использования воды на промывку фильтров и минимизирует сброс неочищенных сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию.

Кроме того, построен дополнительный резервуар чистой воды объемом 6 тыс. куб. м, который позволит повысить стабильность работы очистных сооружений водопровода.

«Большой объем воды после промывки фильтров, который сейчас сливается в канализацию, будет очищаться и использоваться вторично. Это важная экологическая составляющая нашей работы наравне с планом мероприятий по техперевооружению и реконструкции объектов очистных сооружений, а также разработкой проектно-сметной документации по комплексной реконструкции очистных сооружений канализации», - отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Общая стоимость объекта составила 290 миллионов рублей.