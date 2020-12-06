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Общество

Дети хотят есть, а не могут: питание в школах взял на контроль А. Воронков

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Вопрос питания детей в школах взял на контроль министр образования Пензенской области Александр Воронков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram в субботу, 5 декабря.

В посте чиновник рассказал, что провел совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями муниципальных органов управления образованием.

«Главный вопрос – организация качественного питания в образовательных организациях. В ходе проверок прокуратуры был выявлен ряд замечаний к организации и качеству питания. Руководители отчитались о работе по их устранению. Отрадно, что большая часть их уже решена: приобретена новая посуда, оборудование. Буду жестко держать этот вопрос на контроле, ведь нет ничего важнее здоровья наших детей», - написал Александр Воронков.

На его сообщения отреагировали родители.

«Огромная просьба проверить реальное питание в школах. Это просто ужас! Это не в одной школе. Дети хотят есть, а не могут», - пожаловалась пользовательница.

В ноябре прокуратура провела проверки школьных столовых и выявила нарушения практически в каждой общеобразовательной организации Пензенской области. Специалисты обнаружили, что занижалась масса порций, рацион не соответствовал примерному меню, использовалась щербатая посуда, разделочный инвентарь применялся не по назначению.

Кроме того, нарушения выявляют и проверки управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Речь идет о просроченной продукции, на которую предприниматели оформляют электронную ветеринарную сопроводительную документацию, скрывая при этом факт того, что продукты пропали и непригодны для употребления. Так, в ноябре в школьные и дошкольные учреждения Кузнецкого и Лунинского района попала говядина и яйца, срок годности которых истек.

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Змей Горыныч||

Я вообще не понимаю, как это Г жрать можно. Его для борьбы с пожирнением можно использовать- чтобы смотреть, и худеть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ходе проверок прокуратуры был выявлен ряд замечаний к организации и качеству питания. Руководители отчитались о работе по их устранению. Отрадно, что большая часть их уже решена: приобретена новая посуда, оборудование.
Не новая посуда нужна, а новые поставщики качественного питания. И новый министр, конечно.

Гость||

Бесплатно - это не значит хорошо !

Гость||

Не новая посуда нужна, а совесть

Гость||

Пока сажать не начнут, так все и будет. Недаром они говорят- не сажают, а остальное пофиг.

Гость||

Новые поставщики нужны , чтобы поставляли качественную продукцию, особенно это касается питания в колледжах, там у многих родители далеко, сразу не подалуешься. А на поставках продуктов сидят и выигрывают тендеры многие недобросовестные люди, подвергая опасности жизнь студентов, места уж очень хлебные

Гость||

Гость писал(a):

Недаром они говорят- не сажают, а остальное пофиг.
"Это вы еще не знаете вкус советского пюре и котлеты"(с)

Вот когда царил ужос истинный.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В ходе проверок прокуратуры был выявлен ряд замечаний к организации и качеству питания. Руководители отчитались о работе по их устранению. Отрадно, что большая часть их уже решена: приобретена новая посуда, оборудование.
Не новая посуда нужна, а новые поставщики качественного питания. И новый министр, конечно.
Где зажравшийся Воронков раньше был? Гнать его!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Недаром они говорят- не сажают, а остальное пофиг.
"Это вы еще не знаете вкус советского пюре и котлеты"(с)

Вот когда царил ужос истинный.

Мутовкин, и тебя гнать надо.

Гость||

Это в каком районе песок подметают? У нас гололед.

Гость||

Всех разогнать!!! Достали уже людей!

Гость||

Какой у власти поп ,таков и приход.

Гость||

У кого гололёд, возьмите её к себе, пусть по всем дворам пройдется. Заодно и на асфальт разбитый около домов посмотрит.

Гость||

КТО ПОЛУЧАЕТ ОТКАТЫ?

Гость||

Гость писал(a):

КТО ПОЛУЧАЕТ ОТКАТЫ?
министр образования Пензенской области Александр Воронков?

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123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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