Дети хотят есть, а не могут: питание в школах взял на контроль А. Воронков

06.12.2020 | 11:40

Вопрос питания детей в школах взял на контроль министр образования Пензенской области Александр Воронков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram в субботу, 5 декабря.

В посте чиновник рассказал, что провел совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями муниципальных органов управления образованием.

«Главный вопрос – организация качественного питания в образовательных организациях. В ходе проверок прокуратуры был выявлен ряд замечаний к организации и качеству питания. Руководители отчитались о работе по их устранению. Отрадно, что большая часть их уже решена: приобретена новая посуда, оборудование. Буду жестко держать этот вопрос на контроле, ведь нет ничего важнее здоровья наших детей», - написал Александр Воронков.

На его сообщения отреагировали родители.

«Огромная просьба проверить реальное питание в школах. Это просто ужас! Это не в одной школе. Дети хотят есть, а не могут», - пожаловалась пользовательница.

В ноябре прокуратура провела проверки школьных столовых и выявила нарушения практически в каждой общеобразовательной организации Пензенской области. Специалисты обнаружили, что занижалась масса порций, рацион не соответствовал примерному меню, использовалась щербатая посуда, разделочный инвентарь применялся не по назначению.

Кроме того, нарушения выявляют и проверки управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Речь идет о просроченной продукции, на которую предприниматели оформляют электронную ветеринарную сопроводительную документацию, скрывая при этом факт того, что продукты пропали и непригодны для употребления. Так, в ноябре в школьные и дошкольные учреждения Кузнецкого и Лунинского района попала говядина и яйца, срок годности которых истек.