Дети хотят есть, а не могут: питание в школах взял на контроль А. Воронков

Вопрос питания детей в школах взял на контроль министр образования Пензенской области Александр Воронков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram в субботу, 5 декабря.
В посте чиновник рассказал, что провел совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями муниципальных органов управления образованием.
«Главный вопрос – организация качественного питания в образовательных организациях. В ходе проверок прокуратуры был выявлен ряд замечаний к организации и качеству питания. Руководители отчитались о работе по их устранению. Отрадно, что большая часть их уже решена: приобретена новая посуда, оборудование. Буду жестко держать этот вопрос на контроле, ведь нет ничего важнее здоровья наших детей», - написал Александр Воронков.
На его сообщения отреагировали родители.
«Огромная просьба проверить реальное питание в школах. Это просто ужас! Это не в одной школе. Дети хотят есть, а не могут», - пожаловалась пользовательница.
В ноябре прокуратура провела проверки школьных столовых и выявила нарушения практически в каждой общеобразовательной организации Пензенской области. Специалисты обнаружили, что занижалась масса порций, рацион не соответствовал примерному меню, использовалась щербатая посуда, разделочный инвентарь применялся не по назначению.
Кроме того, нарушения выявляют и проверки управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Речь идет о просроченной продукции, на которую предприниматели оформляют электронную ветеринарную сопроводительную документацию, скрывая при этом факт того, что продукты пропали и непригодны для употребления. Так, в ноябре в школьные и дошкольные учреждения Кузнецкого и Лунинского района попала говядина и яйца, срок годности которых истек.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Я вообще не понимаю, как это Г жрать можно. Его для борьбы с пожирнением можно использовать- чтобы смотреть, и худеть.