Нарушения в школьных столовых: заниженные порции, щербатая посуда

23.11.2020 | 16:30

Прокуратура провела проверки школьных столовых и выявила нарушения практически в каждой общеобразовательной организации Пензенской области. Занижалась масса порций, рацион не соответствовал примерному меню, использовалась щербатая посуда, разделочный инвентарь применялся не по назначению.

Нарушения в рационе питания выявлялись в Башмаковском, Городищенском, Земетчинском, Сердобском и ряде других районов.

Так, в Спасском районе примерное меню не согласовывалось с Роспотребнадзором, не было ссылок на рецептуры, а реальный набор продуктов не совпадал с утвержденным.

В Каменском районе в школах использовались продукты с признаками порчи.

В поселке Красное Польцо Мокшанского района для группы продленного дня не было полдника, в школе Мокшана не соблюдалась пищевая и энергетическая ценность блюд.

Прокурору Наровчатского района не представили документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов в пищеблоках филиалов школы села Наровчат. В ряде учебных заведений не соблюдались новые санитарно-эпидемиологические требования к работе, в том числе при дезинфекции столовой посуды.

Подобные недостатки имелись в школах Пензы, Бековского, Белинского, Вадинского, Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского, Шемышейского и иных районов.

В Вадинском и Шемышейском районах оказалось недостаточно столовых принадлежностей, дети получали разные блюда в одной посуде.

В Никольске два индивидуальных предпринимателя, готовящие обеды и завтраки для учеников, хранили продукты с нарушением условий, использовали кухонный инвентарь и посуду с повреждениями. Также ненадлежащим образом хранились продукты в ООО, поставляющем питание в две школы Октябрьского района Пензы.

«Вынесено 56 постановлений о возбуждении дел о правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.