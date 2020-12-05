В Пензе подвели итоги конференции школьников-краеведов

05.12.2020 | 19:45

Лучшие из лучших школьников собрались в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, где подвели итоги научно-практической конференции «Люблю тебя, мой край родной!».

Ежегодно мероприятие организуется Татарской национально-культурной автономией Пензенской области и министерством образования. Ученики 5-11-х классов представляют плоды своих трудов на суд профессионального жюри.

«Конечно, чувствуется талант у ребят. Я не встречал ни одной работы, которая была бы формальной. Во всем, что сделано, видно душу», - отметил член жюри Геннадий Белорыбкин.

Произведения принимались как на русском, так и татарском языках. Султания Акжигитова стала лауреатом в номинации «История моей семьи».

«Понравилась тема родового древа. Захотелось показать, какая богатая интересами семья. Конкурс мне понравился. Я хотела занять место, стремилась к этому и работала над проектом», - рассказала школьница.

На награждение приехали школьники со всей Пензенской области.