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Общество

В Пензе подвели итоги конференции школьников-краеведов

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Лучшие из лучших школьников собрались в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, где подвели итоги научно-практической конференции «Люблю тебя, мой край родной!».

Ежегодно мероприятие организуется Татарской национально-культурной автономией Пензенской области и министерством образования. Ученики 5-11-х классов представляют плоды своих трудов на суд профессионального жюри.

«Конечно, чувствуется талант у ребят. Я не встречал ни одной работы, которая была бы формальной. Во всем, что сделано, видно душу», - отметил член жюри Геннадий Белорыбкин.

Произведения принимались как на русском, так и татарском языках. Султания Акжигитова стала лауреатом в номинации «История моей семьи».

«Понравилась тема родового древа. Захотелось показать, какая богатая интересами семья. Конкурс мне понравился. Я хотела занять место, стремилась к этому и работала над проектом», - рассказала школьница.

На награждение приехали школьники со всей Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

член жюри Геннадий Белорыбкин.
Профессор,вы почему без маски,на массовом мероприятии?

Имя: Гость
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