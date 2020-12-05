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Общество

Минздрав: Терапевты и врачи общей практики обучатся лечению COVID-19

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Все пензенские врачи-терапевты пройдут обучение по лечению СOVID-19. Об этом сообщил региональный минздрав на официальной странице в Instagram.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции руководством Министерства здравоохранения Пензенской области принято решение провести обучение абсолютно всех врачей терапевтов и врачей общей практики, работающих в медицинских организациях региона», - говорится в посте.

Квалификацию повысят около 500 специалистов. Обучение будет проходить по субботам, по 60 человек еженедельно, согласно графику, чтобы не отрывать медиков от основной работы.

Врачи изучат материал, разработанный преподавателями Пензенского института усовершенствования врачей на основе «Временных методических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9».

«Сегодня данные методические рекомендации являются основополагающим документом для всех медицинских работников страны по лечению, диагностике, терапии и реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - отмечается в сообщении.

На втором этапе медики будут сдавать тест на проверку полученных знаний и получение сертификата. Также каждый получит методические рекомендации и инфографику по ним для практического применения.

Новые знания получили уже 180 человек, сообщили в минздраве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/minzdravpenza
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