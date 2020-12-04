Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|13:52
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Общество

В Пензенской области расследуют смерть 24 медработников

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Более 1 300 медицинских работников Пензенской области уже получили выплаты по временной нетрудоспособности.

Такие данные губернатор Иван Белозерцев озвучил в интервью российской газете «Коммерсант», опубликованном на сайте регионального правительства в пятницу, 4 декабря.

«Сумма выплат составила порядка 93 млн рублей. По 24 случаям проводится проверка по расследованию смертельных случаев среди медработников, по 8 случаям уже осуществлены выплаты», - уточнил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что пензенские медики получают все федеральные выплаты в полном объеме и вовремя.

«Люди работают в очень сложных условиях, заболевают, некоторые уходят из жизни. Но уверяю, что этот вопрос - на жестком контроле», - заверил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На похороны, что ли?

Гость||

Уходят из жизни. Этот вопрос под жестким контролем.

Гость||

Гость писал(a):

На похороны, что ли?
Пензенским чинушкам.

Имя: Гость
Комментарий:

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