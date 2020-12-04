В Пензенской области коронавирус нашли еще почти у 40 детей

04.12.2020 | 14:55

В Пензенской области коронавирус выявили еще у 37 детей. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил региональный оперативный штаб.

Речь идет о несовершеннолетних в возрасте 3 и 4 месяцев, 1 года, 2 (трое), 3 (двое), 4 (двое), 5 (двое), 6, 8, 9, 10, 11 (двое), 12, 13 (трое), 14 (трое), 15 (трое), 16 (трое) и 17 (шестеро) лет.

География 173 новых случаев такова: Пенза - 74 заразившихся, Нижнеломовский район - 20, Пензенский и Лунинский - по 17, Шемышейский - 16, Башмаковский - 10, город Заречный - 5, Земетчинский район - 3, Сердобский, Тамалинский и Иссинский - по 2, Каменский, Вадинский, Мокшанский, Наровчатский и Бессоновский - по 1.

Под наблюдением сейчас находятся 6 539 человек, сняты с него 50 363. На коронавирус за сутки обследовали 4 070 жителей региона. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 36,28% населения региона.

За все время инфекцию выявили у 20 895 человек, в том числе 1 518 несовершеннолетних. 251 пациент умер, 17 814 выписались.