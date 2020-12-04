Полина Коннова: Пандемия ускорила цифровизацию в компании «Дамате»

04.12.2020 | 12:00

В рамках трехнедельного форума All-over-IP, стартовавшего 24 ноября в Москве, состоялась конференция «COVID-Tech: технологии против пандемии». Она собрала 423 руководителя и специалиста крупных предприятий из различных отраслей экономики.

Среди спикеров выступили ключевые руководители таких компаний, как Ресурсный центр Департамента здравоохранения Москвы, Государственный Эрмитаж, «ЭР-телеком Холдинг», Citrix Systems, HeadHunter и другие.

В конференции приняла участие заместитель генерального директора по управлению персоналом группы компаний «Дамате» Полина Коннова. Она выступила с темой «COVID-19: запускаем производства в новых условиях».

Полина Коннова рассказала о системе биобезопасности, действующей на объектах ГК «Дамате», а также о дополнительных мерах, направленных на противостояние распространению коронавирусной инфекции при открытии новых объектов.

«С 2017 года мы активно реализуем стратегию цифровизации HR в рамках общей стратегии компании. Пандемия ускорила этот процесс. Созданные нами автоматизированные системы позволили быстро перейти на бесконтактное общение с кандидатами и сотрудниками, а в течение восьми месяцев пандемии мы запустили новые онлайн-формы общения с сотрудниками», - рассказала Полина Коннова.

С марта по ноябрь 2020 года ГК «Дамате» построила, реконструировала и запустила более 110 новых объектов и создала более 3 000 рабочих мест во всех регионах присутствия.

В компании уже действовали меры обеспечения биобезопасности, такие как система машинного зрения, контролирующая соблюдение чистоты рук работниками на производстве. К ним добавились дополнительные шаги: туннельная дезинфекция, контроль социальной дистанции и измерение температуры сотрудников. На проходных предприятий с большим количеством персонала были установлены системы дезинфекции, после прохождения которых бесконтактным способом замеряется температура.

Для медпунктов были закуплены тест-системы для проведения анализа на COVID-19. Тестирование стало обязательным для всех новых сотрудников. Также с его помощью стало возможным оперативно принять меры в случае, если сотрудник себя плохо почувствовал или у него появились симптомы ОРВИ.

Для подбора персонала на новые объекты была разработана бесконтактная HR-среда, охватывающая весь процесс от рекрутмента до создания кадрового резерва. 80% источников подбора персонала переведены в цифровой формат, задействованы телевидение, специальные интернет-площадки и социальные сети.

Эффективному отбору способствовали автоматизация и расширение линейки профессиональных тестов и оценки психологических особенностей. После дистанционного отбора кандидаты-финалисты являются в отдел персонала для трудоустройства. Внедряется система отправки претендентам предложения о работе (job offer) за один день и отбора 100% кандидатов с лучшими результатами тестирования.

Процесс адаптации и обучения новых сотрудников был выстроен на платформе корпоративного университета, где размещено более 180 электронных курсов и внедрены навигаторы по объектам. Потенциальные работники и сотрудники-новички могут в онлайн-формате узнать все необходимое о производстве, пройти поэтапное обучение и получить оценку.

В результате принятых мер «Дамате» удалось в 2,5 раза сократить время на закрытие вакансий. Начали работать объекты с штатом персонала, укомплектованным за счет внутреннего перемещения кадров, и имеющимся кадровым резервом на управленческие должности.

Основные и дополнительные меры помогли во время эпидемии сохранить работу предприятий «Дамате» полноценном режиме.

«Нам удалось не только сохранить уровень заработных плат, но и увеличить команду в соответствии с планами, совершенствуя систему биобезопасности производства и управления персоналом. Мы получили отличный опыт и инструментарий, который планируем применять и дальше», - резюмировала Полина Коннова.