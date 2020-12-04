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Общество

Пензячка помешала двоим мужчинам украсть уличное ограждение

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В четверг, 3 декабря, в Пензе задержали двоих местных жителей, 36 и 44 лет, которые пытались украсть уличное ограждение на улице Измайлова.

Совершить преступление им помешала бдительная горожанка. Она увидела из окна своей квартиры, как мужчины распиливают металлический забор, и позвонила в правоохранительные органы.

Сигнал от женщины поступил в 12:35. На место выехали росгвардейцы. Злоумышленники были так увлечены делом, что не заметили, как к ним приблизились силовики. Скрыться не удалось.

«Они действительно предприняли попытку распилить забор. Причем одна секция ограждения уже лежала поблизости, вторая находилась в процессе «демонтажа». При осмотре также были обнаружены инструменты», - пояснил сотрудник группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Пензенцы объяснили, что планировали сдать изделия в пункт приема металлолома и выручить деньги на выпивку.

Их доставили в ближайший отдел полиции.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

объяснили, что планировали сдать изделия в пункт приема металлолома и выручить деньги на выпивку.

Какая выпивка, они есть хотели, а выпить для согреву. Расцветает стукачаство и мороз не мешает.

Гость||

джентльмены удачи

Гость||

Гость писал(a):

Расцветает стукачаство и мороз не мешает
с какой стати это стукачество? она молчать чтоли должна была, видя как неизвестные воруют что-либо?

Гость||

Правильно сделала, что позвонила куда следует. Чтобы были деньги на "выпивку" и еду, работать надо. Но кому ж охота работать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

36 и 44 лет
а мозгов всё равно нет

Гость||

Я забеременела!!!

Имя: Гость
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