Пензячка помешала двоим мужчинам украсть уличное ограждение

04.12.2020 | 09:56

В четверг, 3 декабря, в Пензе задержали двоих местных жителей, 36 и 44 лет, которые пытались украсть уличное ограждение на улице Измайлова.

Совершить преступление им помешала бдительная горожанка. Она увидела из окна своей квартиры, как мужчины распиливают металлический забор, и позвонила в правоохранительные органы.

Сигнал от женщины поступил в 12:35. На место выехали росгвардейцы. Злоумышленники были так увлечены делом, что не заметили, как к ним приблизились силовики. Скрыться не удалось.

«Они действительно предприняли попытку распилить забор. Причем одна секция ограждения уже лежала поблизости, вторая находилась в процессе «демонтажа». При осмотре также были обнаружены инструменты», - пояснил сотрудник группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Пензенцы объяснили, что планировали сдать изделия в пункт приема металлолома и выручить деньги на выпивку.

Их доставили в ближайший отдел полиции.