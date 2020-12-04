Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|15:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцев предостерегли от употребления антисептиков внутрь

Печать

В пятницу, 4 декабря, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области разместило на своем сайте информацию о случаях отравления антисептиком для обработки рук.

Речь идет о товаре под названием ANTISEPT'S, произведенном свердловским предпринимателем и содержащем от 62% до 69% метанола.

«Потребителям рекомендуется проявлять бдительность и внимательность при приобретении антисептиков и другой спиртосодержащей продукции и использовать ее только по назначению», - сообщается на сайте местного управления РПН.

Тех, кто увидит в продаже ANTISEPT'S, просят позвонить по телефону 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00.

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим оборот данной продукции, необходимо принять меры по изъятию данной продукции из незаконного оборота», - добавили в управлении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А шурупы в нос пихать можно?

Гость||

Гость писал(a):

А шурупы в нос пихать можно?
Только с антисептиком!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о товаре под названием ANTISEPT'S, произведенном свердловским предпринимателем и содержащем от 62% до 69% метанола.
Делать антисептики на основе метанола - это геноцид населения.

Гость||

Раньше к автомобилю клали инструкцию как регулировать клапана двигателя, а теперь инструкцию, что нельзя пить омывающую жидкость. Умственный прогресс общей массы на лицо.

Гость||

А что, есть прецеденты?

Змей Горыныч||

Нормальный, кошерный "Тройной" одеколон пить надо, а не эти ваши Б-гомерзкие антисептики

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте