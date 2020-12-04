Пензенцев предостерегли от употребления антисептиков внутрь

04.12.2020 | 14:06

В пятницу, 4 декабря, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области разместило на своем сайте информацию о случаях отравления антисептиком для обработки рук.

Речь идет о товаре под названием ANTISEPT'S, произведенном свердловским предпринимателем и содержащем от 62% до 69% метанола.

«Потребителям рекомендуется проявлять бдительность и внимательность при приобретении антисептиков и другой спиртосодержащей продукции и использовать ее только по назначению», - сообщается на сайте местного управления РПН.

Тех, кто увидит в продаже ANTISEPT'S, просят позвонить по телефону 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00.

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим оборот данной продукции, необходимо принять меры по изъятию данной продукции из незаконного оборота», - добавили в управлении.