Коллектив мокшанского детдома поддержал уволенного директора

04.12.2020 | 21:35

Коллектив Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей высказался в поддержку уволенного на днях директора Заура Иванова. Соответствующий пост появился на официальной странице учреждения в Instagram.

«Мы считаем предъявленные ему обвинения необоснованными и уверены, что проводящаяся сейчас масштабная проверка это подтвердит.

Ребята, выложившие видео, не отдавали отчета своим действиям и, естественно, не ожидали таких последствий, уже сожалеют о своей выходке и также выступают в поддержку Заура Каральбиевича.

Этот случай в очередной раз доказывает пагубное влияние интернета на детей, ведь они просто решили поиграть в блогеров, как и многие вокруг. Печально, вот к чему это привело», - говорится в сообщении.

Напомним: взрослые подопечные записали видео, где пожаловались на руководителя Заура Иванова, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, бьет, унижает и хвалится своей якобы безнаказанностью. По общему мнению, директор, заступивший на пост в марте, - «не их человек», в отличие от предыдущего.

Детский омбудсмен Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, согласно решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

На происшествие в детдоме отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

1 декабря служебная проверка завершилась. «Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время будет назначен новый руководитель. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой Пензенской области и Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области будет дана правовая оценка действиям бывшего директора», - сообщили в региональном правительстве.

Возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения). Занимается им первый отдел по расследованию особо важных дел.

Сам Заур Иванов опроверг обвинения. Он рассказал межрегиональному интернет-журналу «7х7. Горизонтальная Россия», что утром 30 ноября собирал подопечных для беседы.

«Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я как бывший военный - 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях - отношусь к ним дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил. Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные - куда?» - пояснил Иванов.

Он уточнил, что у некоторых подопечных «скверный характер», они воспринимают близко к сердцу любые замечания и часто обижаются.