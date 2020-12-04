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Общество

Коллектив мокшанского детдома поддержал уволенного директора

Печать

Коллектив Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей высказался в поддержку уволенного на днях директора Заура Иванова. Соответствующий пост появился на официальной странице учреждения в Instagram.

«Мы считаем предъявленные ему обвинения необоснованными и уверены, что проводящаяся сейчас масштабная проверка это подтвердит.

Ребята, выложившие видео, не отдавали отчета своим действиям и, естественно, не ожидали таких последствий, уже сожалеют о своей выходке и также выступают в поддержку Заура Каральбиевича.

Этот случай в очередной раз доказывает пагубное влияние интернета на детей, ведь они просто решили поиграть в блогеров, как и многие вокруг. Печально, вот к чему это привело», - говорится в сообщении.

Напомним: взрослые подопечные записали видео, где пожаловались на руководителя Заура Иванова, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, бьет, унижает и хвалится своей якобы безнаказанностью. По общему мнению, директор, заступивший на пост в марте, - «не их человек», в отличие от предыдущего.

Детский омбудсмен Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, согласно решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

На происшествие в детдоме отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

1 декабря служебная проверка завершилась. «Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время будет назначен новый руководитель. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой Пензенской области и Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области будет дана правовая оценка действиям бывшего директора», - сообщили в региональном правительстве.

Возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения). Занимается им первый отдел по расследованию особо важных дел.

Сам Заур Иванов опроверг обвинения. Он рассказал межрегиональному интернет-журналу «7х7. Горизонтальная Россия», что утром 30 ноября собирал подопечных для беседы.

«Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я как бывший военный - 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях - отношусь к ним дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил. Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные - куда?» - пояснил Иванов.

Он уточнил, что у некоторых подопечных «скверный характер», они воспринимают близко к сердцу любые замечания и часто обижаются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/mokshanskiidetskii
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Гость||

Что и требовалось доказать !

Гость||

Великовозрастные "дети" оболгали директора. Я так и думала с самого начала. Ибо дети всегда правы и оболгать взрослого им ничего не стоит9597

Гость||

Кое-кто снова облажался. Но ошибку, как обычно, не признает.

Гость||

Стручка подпевалы тоже называли невинной овечкой, а оказался развратник и насильник.

Гость||

Гость писал(a):

Стручка подпевалы тоже называли невинной овечкой, а оказался развратник и насильник.
"Тебе, дебилу беспросветному, вежливо рекомендовали: засунь своего стрючка .. в трусы, но ты тупо его вываливаешь. Мы поняли, мал он у тебя .. чеж обижаться."©

Гость||

Гость писал(a):

Кое-кто снова облажался. Но ошибку, как обычно, не признает.
Однозначно, нет. Как это губер поставит в неловкое положение попадью! И кто ответит за ее страдания. Тем более показал, что он тверд в своих решениях.

Гость||

Ай-я-яй, что вы теперь скажете, громовержцы местные и не только? Преподан урок, как не надо поступать? Давайте, история разошлась резонансом далеко -далеко.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кое-кто снова облажался. Но ошибку, как обычно, не признает.
Однозначно, нет. Как это губер поставит в неловкое положение попадью! И кто ответит за ее страдания. Тем более показал, что он тверд в своих решениях.
Не всегда, конечно, тверд. Вон, подсудимого Савина то увольняет, то вновь принимает, другой сидит - любитель пьяным ездить с какой-то пьяной девицей... но это другое, понимать надо масштаб этих личностей ...

Гость||

Нда, лоханулась Кузнецова Аннушка по полной. Прально сказано, что баба вначале ляпнет, а потом думает, если, конечно, еще думает. А мужик-чиновник .. А че мужик! Мужик сказал, мужик сделал, а там трава не расти! Зима ж наступила.

Гость||

Мне стыдно, что у главного человека города, в котором живу, нет собственного мнения...

Гость||

Гость писал(a):

Мне стыдно, что у главного человека города, в котором живу, нет собственного мнения...
Может, области, всё-таки? Лузгин тут не приделах.

Гость||

Да, извините за неточность

Гость||

penzainform.ru писал(a):

умственно отсталых детей
но те то уже выросли а разницы ни какой

Имя: Гость
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