Жителей 2 микрорайонов Пензы на неделю оставят без горячей воды

С 8:00 понедельника, 28 июля, жители Окружной и Южной Поляны останутся без горячей воды: ресурсники приступят к ежегодному ремонту внутристанционных трубопроводов ТЭЦ-2.
ГВС прекратят подавать в дома и социальные объекты на следующих улицах:
- Калинина;
- Ватутина;
- Краснова;
- Лобачевского (с 1-м и 2-м одноименными проездами);
- Металлистов;
- Красная;
- Богданова;
- Гоголя;
- Красная Горка;
- Тамбовская;
- Ново-Тамбовская;
- Свердлова (с Малым проездом Свердлова);
- Куйбышева;
- Набережная Реки Мойки;
- Чкалова;
- Маршала Крылова;
- Воронова;
- Кижеватова;
- Силикатная;
- Лермонтова;
- Российская;
- 1-й проезд Красные Кирпичики.
Горячая вода должна вернуться до 20:00 3 августа, уточнили в ресурсоснабжающей организации.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀