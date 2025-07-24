Общество

Жителей 2 микрорайонов Пензы на неделю оставят без горячей воды

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С 8:00 понедельника, 28 июля, жители Окружной и Южной Поляны останутся без горячей воды: ресурсники приступят к ежегодному ремонту внутристанционных трубопроводов ТЭЦ-2.

ГВС прекратят подавать в дома и социальные объекты на следующих улицах:

- Калинина;

- Ватутина;

- Краснова;

- Лобачевского (с 1-м и 2-м одноименными проездами);

- Металлистов;

- Красная;

- Богданова;

- Гоголя;

- Красная Горка;

- Тамбовская;

- Ново-Тамбовская;

- Свердлова (с Малым проездом Свердлова);

- Куйбышева;

- Набережная Реки Мойки;

- Чкалова;

- Маршала Крылова;

- Воронова;

- Кижеватова;

- Силикатная;

- Лермонтова;

- Российская;

- 1-й проезд Красные Кирпичики.

Горячая вода должна вернуться до 20:00 3 августа, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

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