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Общество

В Заречном зарегистрировали 14 смертей ВИЧ-инфицированных

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В Заречном в 2020 году скончались 14 горожан, зараженных ВИЧ, большинство умерших - люди от 30 до 39 лет. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил портал «Город Z» со ссылкой на заведующую отделом по профилактике и борьбе со СПИДом МСЧ № 59 Лилию Савельеву.

На данный момент в закрытом городе зарегистрированы 212 человек с положительным ВИЧ-статусом. В 2019 году специалисты выявили 23 случая заражения, в 2020-м - 7.

«Еще 13 человек с положительным анализом на ВИЧ не обратились за результатами в медсанчасть. Они не проживают по месту регистрации в Заречном, поэтому найти их и сообщить диагноз мы не можем», - цитирует портал Лилию Савельеву.

Большинство выявленных инфицированных заразились половым путем. 60% зареченцев, имеющих положительный ВИЧ-статус, мужчины.

По данным регионального минздрава, на 1 ноября 2020 года в Пензенской области проживало 4 084 заразившихся ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев текущего года зарегистрировали 264 новых случаев заболевания, что на 59 меньше, чем в 2019-м (323).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Еще 13 человек с положительным анализом на ВИЧ не обратились за результатами в медсанчасть. Они не проживают по месту регистрации в Заречном, поэтому найти их и сообщить диагноз мы не можем
Сварщик уже выехал? Или уже поздно - все 13 тусят в Пензе?

Гость||

Какой ВИЧ? ВЫ что???? Хватит людей дурить. Ковида это. Она же все болезни победила. И насморк и сифилис. Умерают сейчас только от ковида!

Гость||

Твой мозг победила окаянная ковида

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Заречном в 2020 году скончались
ФСБ

Имя: Гость
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