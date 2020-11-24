Более 4 000 жителей региона являются ВИЧ-положительными

В Пензенской области проживает 4 084 ВИЧ-инфицированных. Данные по состоянию на 1 ноября 2020 года обнародовала пресс-служба регионального минздрава.
За 10 месяцев текущего года зарегистрировали 264 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 59 меньше, чем в 2019-м (323). На 100 000 населения региона приходится 21,1 инфицированного.
«Все желающие узнать свой ВИЧ-статус могут посетить центр СПИД и пройти обследование абсолютно бесплатно и конфиденциально (при желании - анонимно). Центр профилактики и борьбы со СПИД находится по адресу проспект Победы, 122. Телефон для справок (8412) 54-81-65», - напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения области.
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в регионе пройдет несколько акций.
Так, 27 ноября в 11:00 состоится прямой эфир с главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в регионе Инной Чарыковой. Площадками мероприятия станут сообщества Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Именно там пензенцы смогут задать интересующие их вопросы о СПИДе.
Кроме того, волонтеры-медики проведут лекции для учащихся социально-педагогического колледжа и колледжа транспортных технологий.
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