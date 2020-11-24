Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Более 4 000 жителей региона являются ВИЧ-положительными

Печать

В Пензенской области проживает 4 084 ВИЧ-инфицированных. Данные по состоянию на 1 ноября 2020 года обнародовала пресс-служба регионального минздрава.

За 10 месяцев текущего года зарегистрировали 264 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 59 меньше, чем в 2019-м (323). На 100 000 населения региона приходится 21,1 инфицированного.

«Все желающие узнать свой ВИЧ-статус могут посетить центр СПИД и пройти обследование абсолютно бесплатно и конфиденциально (при желании - анонимно). Центр профилактики и борьбы со СПИД находится по адресу проспект Победы, 122. Телефон для справок (8412) 54-81-65», - напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в регионе пройдет несколько акций.

Так, 27 ноября в 11:00 состоится прямой эфир с главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в регионе Инной Чарыковой. Площадками мероприятия станут сообщества Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Именно там пензенцы смогут задать интересующие их вопросы о СПИДе.

Кроме того, волонтеры-медики проведут лекции для учащихся социально-педагогического колледжа и колледжа транспортных технологий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Больше чем коронованых

Гость||

Вот что бойся

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте