В Пензенской области браконьеры срубили дубы и сосны на 570 тыс. руб.

03.12.2020 | 11:47

В двух районах работники лесного хозяйства обнаружили незаконные рубки деревьев. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Вадинском районе под браконьерскую пилу попали 11 дубов и одна сосна общим объемом древесины 4 кубометра. Ущерб составил 437 551 руб.

«Черные лесорубы» поработали и в Шемышейском районе. Там они загубили 24 сосны общим объемом древесины 5,97 кубометра. Ущерб оценивается в 133 673 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ООО «Сердобский лес», арендовавшее лесной участок, незаконно вырубило деревья различных пород общим объемом 1 535 куб. м, нанеся ущерб в размере 31 млн 864 тыс. 33 рублей. Арбитражный суд взыскал с него эту сумму в пользу регионального минлесхоза.