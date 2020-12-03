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Общество

В Пензенской области браконьеры срубили дубы и сосны на 570 тыс. руб.

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В двух районах работники лесного хозяйства обнаружили незаконные рубки деревьев. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Вадинском районе под браконьерскую пилу попали 11 дубов и одна сосна общим объемом древесины 4 кубометра. Ущерб составил 437 551 руб.

«Черные лесорубы» поработали и в Шемышейском районе. Там они загубили 24 сосны общим объемом древесины 5,97 кубометра. Ущерб оценивается в 133 673 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ООО «Сердобский лес», арендовавшее лесной участок, незаконно вырубило деревья различных пород общим объемом 1 535 куб. м, нанеся ущерб в размере 31 млн 864 тыс. 33 рублей. Арбитражный суд взыскал с него эту сумму в пользу регионального минлесхоза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Черные лесорубы» поработали
Опять Москвин?

Гость||

24 сосны на 6 кубов? Они веники рубили?

Гость||

Молодцы,сердобчане! Впереди планеты всей!

Гость||

Ну, а что Вы хотите? Человек он же "царь природы", по его мнению. Хочу лес валю, хочу животных стреляю, хочу отходы в реку вылью, можно в жару костер развести... Все изгадили, изничтожили... а потом умирают от болезней молодыми, рождаются больные дети... экология, блин...

Гость||

133 т руб за 6 куб.??? Деловой материал дешевле ..чем на корню посчитали.

Гость||

Порубили все дубы на гробы.

Гость||

Следователя по особо важным делам отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы Максима Митасова задержали по подозрению в организации поджога своего отдела.

Гость||

Гость писал(a):

Следователя по особо важным делам отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы Максима Митасова задержали по подозрению в организации поджога своего отдела.
Там че, дубы росли?

Гость||

Гость писал(a):

Там че, дубы росли?
Работали

Гость||

Гость писал(a):

Там че, дубы росли?

Работали

+ 1000

Имя: Гость
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