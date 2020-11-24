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Общество

Суд взыскал с «Сердобского леса» почти 32 млн рублей за незаконную рубку

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Арбитражный суд рассмотрел иск Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области к ООО «Сердобский лес».

В 2019 году в Сердобском районе на лесном участке, арендованном «Сердобским лесом», обнаружились незаконные рубки с превышением объема и нарушениями по породному составу деревьев.

Объем заготовленной древесины сосны составил 1 535 куб. м, лиственных пород - 62 куб. м. Общий ущерб, нанесенный лесному хозяйству региона, - 31 млн 864 тыс. 33 рублей.

ООО «Сердобский лес» не согласилось с тем, что нарушило лесное законодательство, и минлесхоз обратился в суд.

«По результатам рассмотрения искового заявления принято решение о взыскании с ООО «Сердобский лес» ущерба в размере 31 млн 864 тыс. 33 рубля. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда решение арбитражного суда Пензенской области оставлено без изменения», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Проблема «черных лесорубов» существует в области уже давно. Так, в сентябре 2019 года на совещании в правительстве области прозвучала статистика: если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила около 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн.

В 2017-2019 годах ущерб от браконьерских действий в Кузнецком и Сосновоборском районах составил почти 40 млн. Пострадали участки, арендованные ООО «Специалист Поволжья». Минлесхозу через суд удалось добиться возмещения компанией ущерба.

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