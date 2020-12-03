Пензенский завод заплатит жене искалеченного сотрудника 300 тысяч

В Пензе суд рассмотрел иск супруги 61-летнего горожанина, ставшего инвалидом, о взыскании с его работодателя компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.
31 июля 2019 года в складско-заготовительном цехе № 22 ПАО «Пензмаш» произошел несчастный случай: при разгрузке металлических швеллеров с помощью грузоподъемного механизма транспортировщик третьего разряда упал с технологической платформы высотой 1,28 м.
Согласно акту, падение человека произошло по причине неудовлетворительной организации труда. Ответственное лицо не проконтролировало разгрузку и не отстранило от работы транспортировщика, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Также отсутствовал контроль за применением средств индивидуальной защиты, нарушались распорядок, дисциплина и требования охраны труда.
Пострадавшему работнику установлена I группа инвалидности, он полностью утратил трудоспособность, признан недееспособным и нуждается в посторонней помощи и уходе. Его опекуном стала жена, которая и подала судебный иск.
Служители Фемиды учли, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, принял во внимание физические и нравственные страдания женщины, оказание организацией материальной помощи бывшему транспортировщику и его родственникам, а также наличие грубой неосторожности в действиях самого пострадавшего.
«В итоге суд взыскал в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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penzainform.ru писал(a):Блин, Мутовкин отпускные такие же получил, типа на лечение.