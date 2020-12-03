Пензенский завод заплатит жене искалеченного сотрудника 300 тысяч

03.12.2020 | 11:04

В Пензе суд рассмотрел иск супруги 61-летнего горожанина, ставшего инвалидом, о взыскании с его работодателя компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

31 июля 2019 года в складско-заготовительном цехе № 22 ПАО «Пензмаш» произошел несчастный случай: при разгрузке металлических швеллеров с помощью грузоподъемного механизма транспортировщик третьего разряда упал с технологической платформы высотой 1,28 м.

Согласно акту, падение человека произошло по причине неудовлетворительной организации труда. Ответственное лицо не проконтролировало разгрузку и не отстранило от работы транспортировщика, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Также отсутствовал контроль за применением средств индивидуальной защиты, нарушались распорядок, дисциплина и требования охраны труда.

Пострадавшему работнику установлена I группа инвалидности, он полностью утратил трудоспособность, признан недееспособным и нуждается в посторонней помощи и уходе. Его опекуном стала жена, которая и подала судебный иск.

Служители Фемиды учли, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, принял во внимание физические и нравственные страдания женщины, оказание организацией материальной помощи бывшему транспортировщику и его родственникам, а также наличие грубой неосторожности в действиях самого пострадавшего.

«В итоге суд взыскал в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.