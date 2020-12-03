«Горводоканал» объявил акцию «В Новый год - без старых долгов!»

03.12.2020 | 14:38

Встретить Новый год без старых долгов - хорошая примета. Поэтому ООО «Горводоканал» объявил для своих абонентов специальную предновогоднюю акцию, победители которой получат ценные призы (бытовую технику).

Акция проводится с 1 по 25 декабря среди абонентов (как частного сектора, так и МКД), получающих квитанцию «Горводоканала» по прямым расчетам. При этом в ней могут участвовать и добросовестные абоненты, и должники.

Необходимо выполнить следующие условия:

• до 25 декабря полностью оплатить квитанцию ООО «Горводоканал» за ноябрь (в том числе задолженность за предыдущий месяц, если она имеется);

• зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте ООО «Горводоканал».

Процедура регистрации предельно простая и займет не более 2-3 минут, кроме того, в «Личном кабинете» можно оплатить квитанцию за водоснабжение и водоотведение без комиссии.

Определение победителей акции для участия в розыгрыше подарков будет проводиться с помощью генератора случайных чисел.

Выигравших оповестят по электронной почте и телефонам, указанным в «Личном кабинете», и пригласят на вручение подарков.

Списки победителей акции с указанием номеров лицевых счетов и квитанций будут размещены 18 января на официальном сайте ООО «Горводоканал». Вручение призов победителям будет проводиться 23 января.