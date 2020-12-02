В мокшанском детдоме завершилась служебная проверка

02.12.2020 | 16:17

Во вторник, 1 декабря, в Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей завершилась служебная проверка, которая проводилась региональным министерством труда, соцзащиты и демографии по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

Об этом сообщается на официальном канале правительства Пензенской области в Telegram.

«Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время будет назначен новый руководитель. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой Пензенской области и Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области будет дана правовая оценка действиям бывшего директора», - говорится в сообщении.

На днях взрослые подопечные записали видео, на котором пожаловались на руководителя, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, унижает и хвалится, якобы ему за это ничего не будет. По их мнению, этот директор, заступивший на пост в марте, не их человек, в отличие от предыдущего.

«Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

На происшествие в детдоме отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и пензенский омбудсмен Елена Столярова, а также губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, по решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

30 ноября в детский дом выехали представители прокуратуры, психологи, сотрудники органов опеки. Возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения).

Заур Иванов опроверг обвинения воспитанников, уточнив, что у некоторых подопечных «скверный характер», они воспринимают близко к сердцу любые замечания и часто обижаются.

Как пояснили в учреждении, в настоящее время обязанности руководителя исполняет Марина Купцова.