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Общество

В мокшанском детдоме завершилась служебная проверка

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Во вторник, 1 декабря, в Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей завершилась служебная проверка, которая проводилась региональным министерством труда, соцзащиты и демографии по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

Об этом сообщается на официальном канале правительства Пензенской области в Telegram.

«Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время будет назначен новый руководитель. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой Пензенской области и Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области будет дана правовая оценка действиям бывшего директора», - говорится в сообщении.

На днях взрослые подопечные записали видео, на котором пожаловались на руководителя, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, унижает и хвалится, якобы ему за это ничего не будет. По их мнению, этот директор, заступивший на пост в марте, не их человек, в отличие от предыдущего.

«Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

На происшествие в детдоме отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и пензенский омбудсмен Елена Столярова, а также губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, по решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

30 ноября в детский дом выехали представители прокуратуры, психологи, сотрудники органов опеки. Возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения).

Заур Иванов опроверг обвинения воспитанников, уточнив, что у некоторых подопечных «скверный характер», они воспринимают близко к сердцу любые замечания и часто обижаются.

Как пояснили в учреждении, в настоящее время обязанности руководителя исполняет Марина Купцова.

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Гость||

Что за взрослые подопечные 18-39 лет? С ограничеными возможностями?

Гость||

они живут в отделении сопровождаемого проживания для молодых инвалидов, здание расположено отдельно от детского корпуса.С ними работает воспитатель и инспектор по труду.

Гость||

Предлагаю Качану назначить туда Плюща, чтобы некоторые придурки Мокшанского интерната позвали обратно Иванова.

Гость||

инспектор по труду.

Это не сын бывшего директора?

Гость||

Гость писал(a):

Предлагаю Качану назначить туда Плюща, чтобы некоторые придурки Мокшанского интерната позвали обратно Иванова.
Придурок, тебя вместе с Зауром на зону!

Гость||

Почему и как - на днях внезапно уволенная с должности директора техникума Марина Купцова - возродилась, как феникс после проверки, в новой должности? Что за подозрительные кульбиты? Кто там у нее за спиной?

Гость||

"Во вторник, 1 декабря, в Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей завершилась служебная проверка, которая проводилась региональным министерством труда, соцзащиты и демографии по инициативе губернатора Ивана Белозерцева."

То есть "проверка" проводилась Качаном по инициативе Белозерцева, у которых Заур числится в друзьях и которого они поставили на должность? Для подчистки нарушений и преступлений Заура?

Гость||

По какой статье уволили Заура???

Гость||

Проверка ещё не закончена, пусть не лгут

Гость||

Гость писал(a):

По какой статье уволили Заура???
Опять задним числом "по собственному желанию" (подлог документа), как секс-министра, насильника-извращенца Стрючкова?

Гость||

Гость писал(a):

Почему и как - на днях внезапно уволенная с должности директора техникума Марина Купцова - возродилась, как феникс после проверки, в новой должности? Что за подозрительные кульбиты? Кто там у нее за спиной?
Воронков, Качан и Белозерцев.

Имя: Гость
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