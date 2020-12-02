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Общество

В Городищенском районе отходы из очистных сливаются в реку

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Екатерина Сарайкина - человек неравнодушный. И если она видит какую-то несправедливость, старается исправить ситуацию. Но порой без помощи сделать это не всегда получается. До того как записаться на личный прием к губернатору (в этот раз он проходил в онлайн-режиме), молодой женщине пришлось обивать пороги многочисленных ведомств.

«Я писала лет пять обращения и жалобы в различные инстанции, и не я одна писала, а множество людей», - рассказала пензячка.

На прием к главе региона Ивану Белозерцеву Екатерина пришла с несколькими проблемами. Одна из них - отсутствие интернета в ряде сельских населенных пунктов, другая - недостаточное благоустройство областного центра.

«У меня ребенок ходит во Дворец пионеров. К сожалению, состояние лестницы аварийное, она разрушилась полностью», - пожаловалась Екатерина.

Устранение этой проблемы - в ведении мэра Пензы, но Иван Белозерцев пообещал оказать содействие в ее решении.

«Я готов помочь в декабре этого года. Давайте 50 на 50, помогу из бюджета области», - предложил глава региона.

Несколько вопросов к губернатору было и от жителей сельских районов Пензенской области. Лев Панченко из Городищенского района обеспокоен тем, что местные очистные сооружения не справляются с нагрузкой и отходы сливаются в реку.

«В тихую и безветренную погоду смог после очистки туманом наплывает на дома. Некомфортно», - сообщил он.

Губернатор дал поручение главе района как можно быстрее разобраться с ситуацией.

«Давайте предложения по модернизации очистных сооружений, что можно сделать», - произнес Иван Белозерцев.

По итогам этого приема граждан некоторые проблемы, с которыми пензенцы обратились к губернатору, были урегулированы на месте, а по оставшимся глава региона дал поручения руководителям министерств и управлений разобраться и решить их по возможности быстрее.

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