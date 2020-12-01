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Общество

В пензенском транспорте продолжают ловить пассажиров без масок

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В Пензе инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора на регулярной основе участвуют в проверках общественного транспорта на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима. Вместе с сотрудниками областного управления транспорта, полиции и районной администрации они проверяют, насколько ответственно люди относятся к правилам, продиктованным пандемией COVID-19.

24 ноября с 16:00 до 18:00 рейд проходил на Привокзальной площади. В автобусе малого класса, следовавшем по маршруту № 164 (станция Пенза-I - Проказна), нашелся один пассажир без маски. На него составили протокол.

25 ноября с 16:00 до 20:00 проверяющие работали у Центрального рынка. Они заходили в салоны автобусов № 5, 29 и 54. Все люди внутри позаботились о безопасности и были в средствах защиты.

Ространснадзор напоминает: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ) нарушителей ждет штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ловят пассажиров без масок!? А думал, что только триппер ловят!

Гость||

В Москве закрыли Перекрёсток - не обрабатывались корзинки.Самый грязный магазин - Магнит!

Гость||

Человек просто маску может забыть, а ехать надо.Должна быть возможность купить её у кондуктора.

Гость||

не купить а получить например у проверяющих. бесплатно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ространснадзор напоминает: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ) нарушителей ждет штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.
Может хорош гнать то? Если не быковать, то суд предупреждение вынесет и всё.

Гость||

Я никогда не ношу маску. рост 187 вес 110. Боятся ко мне подойти лохушки)

Гость||

Вот именно. Предупреждение. Но, без лоха и жизнь плоха. Вот и штрафуют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

следовавшем по маршруту № 164 (станция Пенза-I - Проказна), нашелся один пассажир без маски.
Радость-то кака! Нашелси! Хоть один!

Гость||

Ловцы блин

Гость||

Рост 187, вес 110. А голова только для того, чтобы туда есть.

Гость||

Кстати, насчет корзинок в магазинах, их хоть где-нибудь обрабатывают или моют? А в транспорте сколько езжу - никто никого не проверяет, кроме особо сознательных кондукторов.

Гость||

Гость писал(a):

Человек просто маску может забыть, а ехать надо.Должна быть возможность купить её у кондуктора.
Дома видно забыл маску , носил в кармане на случай проверки, а тут забыл, не повезло. А эти и рады, руки вверх!, ви есть злостный нарушитель приказов главы региона, ви сейчас получите прОтокол, оплатить в кассу в течении трёх дней.

Гость||

Вот зачем писать про свой рост, вес? Кому это надо? Ты еще про давление напиши и сахар, актуальней здесь.

Гость||

Гость писал(a):

Рост 187, вес 110. А голова только для того, чтобы туда есть.
и шапку носить

Гость||

Может, воняет от него, поэтому и не подходят.

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Имя: Гость
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