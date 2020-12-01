В пензенском транспорте продолжают ловить пассажиров без масок

01.12.2020 | 10:47

В Пензе инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора на регулярной основе участвуют в проверках общественного транспорта на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима. Вместе с сотрудниками областного управления транспорта, полиции и районной администрации они проверяют, насколько ответственно люди относятся к правилам, продиктованным пандемией COVID-19.

24 ноября с 16:00 до 18:00 рейд проходил на Привокзальной площади. В автобусе малого класса, следовавшем по маршруту № 164 (станция Пенза-I - Проказна), нашелся один пассажир без маски. На него составили протокол.

25 ноября с 16:00 до 20:00 проверяющие работали у Центрального рынка. Они заходили в салоны автобусов № 5, 29 и 54. Все люди внутри позаботились о безопасности и были в средствах защиты.

Ространснадзор напоминает: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ) нарушителей ждет штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.