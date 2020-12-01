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Общество

В Пензе начали заливать хоккейные коробки

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Во вторник, 1 декабря, на оперативном совещании в администрации Пензы вновь обсуждалась тема хоккейных площадок.

Всего в областном центре будет действовать 32 катка и две ледовые площадки: перед стадионом аграрного университета на улице Ботанической, 30, и на стадионе «Локомотив» на Стрельбищенской, 15.

Как доложил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков, на 10 катках уже началась заливка. Там, где нет гидранта, потребуется больше времени, к ним воду для заливки предстоит подвозить с использованием спецтехники.

«Планируется, что после завершения работ на 13 объектах в разных районах города будут проводить занятия дворовые тренеры, на восьми организуют прокат коньков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что после завершения работ на 13 объектах в разных районах города будут проводить занятия дворовые тренеры,

Когда пригласят китайцев на хоккейный тур по стране?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к ним воду для заливки предстоит подвозить с использованием спецтехники.
Так для нормального льда, заливать нужно горячей водой.

Гость||

Вот заливают! И не краснеют! Даже "дворовых тренеров" придумали, ржака прямо!

Гость||

Мороза-то нет и не предвидится, откуда лед возмётся?

Гость||

Одна проблема, катки да гто.Смешно и грустно.

Имя: Гость
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