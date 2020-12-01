В Пензе начали заливать хоккейные коробки

01.12.2020 | 13:11

Во вторник, 1 декабря, на оперативном совещании в администрации Пензы вновь обсуждалась тема хоккейных площадок.

Всего в областном центре будет действовать 32 катка и две ледовые площадки: перед стадионом аграрного университета на улице Ботанической, 30, и на стадионе «Локомотив» на Стрельбищенской, 15.

Как доложил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков, на 10 катках уже началась заливка. Там, где нет гидранта, потребуется больше времени, к ним воду для заливки предстоит подвозить с использованием спецтехники.

«Планируется, что после завершения работ на 13 объектах в разных районах города будут проводить занятия дворовые тренеры, на восьми организуют прокат коньков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.