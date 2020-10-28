Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|10:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе подготовят спортплощадки для игры в хоккей и футбол на снегу

Печать

Во вторник, 27 октября, в администрации Пензы обсудили подготовку городских хоккейных площадок к новому сезону.

По информации спорткомитета, в городе функционирует 41 площадка. 10 коробок - школьные, 13 - на балансе департамента ЖКХ, еще 18 принадлежат ТСЖ, управляющим компаниям, автономным некоммерческим организациям.

32 площадки планируется залить и использовать для игры в хоккей и катания на коньках. На остальных будут проходить матчи по футболу на снегу и другие игры.

Кроме того, предполагается устроить еще две площадки - перед стадионом Пензенского государственного аграрного университета (ул. Ботаническая, 30) и на стадионе «Локомотив» (Стрельбищенская, 15).

На 13 зимних спортплощадках намечена работа дворовых тренеров, на 8 организуют прокат коньков.

До начала сезона все коробки проверят и при необходимости восстановят борта и сетки, уберут мусор, подготовят площадки под заливку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Наш спорт -домино!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте