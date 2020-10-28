В Пензе подготовят спортплощадки для игры в хоккей и футбол на снегу

28.10.2020 | 09:34

Во вторник, 27 октября, в администрации Пензы обсудили подготовку городских хоккейных площадок к новому сезону.

По информации спорткомитета, в городе функционирует 41 площадка. 10 коробок - школьные, 13 - на балансе департамента ЖКХ, еще 18 принадлежат ТСЖ, управляющим компаниям, автономным некоммерческим организациям.

32 площадки планируется залить и использовать для игры в хоккей и катания на коньках. На остальных будут проходить матчи по футболу на снегу и другие игры.

Кроме того, предполагается устроить еще две площадки - перед стадионом Пензенского государственного аграрного университета (ул. Ботаническая, 30) и на стадионе «Локомотив» (Стрельбищенская, 15).

На 13 зимних спортплощадках намечена работа дворовых тренеров, на 8 организуют прокат коньков.

До начала сезона все коробки проверят и при необходимости восстановят борта и сетки, уберут мусор, подготовят площадки под заливку, сообщили в пресс-службе мэрии.