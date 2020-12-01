В области продолжают выявлять свыше 160 случаев коронавируса за сутки

01.12.2020 | 11:02

На вторник, 1 декабря, в Пензенской области прибавилось еще 163 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии заразилось 20 384 жителя региона.

30 ноября в области подтвердили 165 случаев коронавируса, 29-го - 164, 28-го - 166. В ноябре опасную инфекцию выявили у 4 963 человек, из медучреждений выписали 6 285 пациентов, жертвами COVID-19 стали 58.

В течение последнего осеннего месяца зарегистрировали 485 случаев коронавируса у несовершеннолетних жителей области. Это на 131 больше, чем в октябре.