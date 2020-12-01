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Общество

В области продолжают выявлять свыше 160 случаев коронавируса за сутки

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На вторник, 1 декабря, в Пензенской области прибавилось еще 163 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии заразилось 20 384 жителя региона.

30 ноября в области подтвердили 165 случаев коронавируса, 29-го - 164, 28-го - 166. В ноябре опасную инфекцию выявили у 4 963 человек, из медучреждений выписали 6 285 пациентов, жертвами COVID-19 стали 58.

В течение последнего осеннего месяца зарегистрировали 485 случаев коронавируса у несовершеннолетних жителей области. Это на 131 больше, чем в октябре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пензаииформ у вас специальные курсы проводят по названиям новостей? :). Свыше 160 случаев, это и 500 и 1000. Почему сразу не указать 163?

Гость||

Везде и во всём одна ложь!

Гость||

Картина маслом:

На платЕ...

Гость||

Коронафейк

Гость||

Если не влияет на кол-во госпитализаций, тем лучше.

Наверняка уже половина пензюков перезаразилась, скоро цепь прервется.

Гость||

У мужа определили коронавирус. У меня и детей даже мазок не брали, если нет температуры, то мазки не берутся. Бесплатных лекарств в поликлиниках нет. На работу через 14 дней после подтвержденного анализа мужа. На примере нашей семьи статистику по коронавирусу можно смело умножать на 4. В реальности, думаю, еще больше

Гость||

Гость писал(a):

У мужа определили коронавирус. У меня и детей даже мазок не брали, если нет температуры, то мазки не берутся. Бесплатных лекарств в поликлиниках нет. На работу через 14 дней после подтвержденного анализа мужа. На примере нашей семьи статистику по коронавирусу можно смело умножать на 4. В реальности, думаю, еще больше
Не обязательно что вы заразились. Жена грипповала в 2019, а я нет. Или бессимптомно я гриппом переболел?

Гость||

Гость писал(a):

Не обязательно что вы заразились. Жена грипповала в 2019, а я нет. Или бессимптомно я гриппом переболел?
от гриппа вообще то прививки были, у некоторых есть иммунитет, а тут ничего...

Гость||

Так сокрушаются, что у них короны нет, точнее то мазок не взяли, то ещё причины.. Такое ощущение, что потеря века, что не заболели.. Не в тренде оказались.

Гость||

А Вумные как Вутки.. Сами себе диагноз ставят, лечение назначают, лекарства ищут в аптеках. "Наоечатся", а потом ноют, что плохо им, в больницу не берут.. Театр абсурда.

Гость||

Гость писал(a):

Так сокрушаются, что у них короны нет, точнее то мазок не взяли, то ещё причины.. Такое ощущение, что потеря века, что не заболели.. Не в тренде оказались.
тут речь о том, что в статистике нам показывают любые цифры, какие им заблагорассудится, а не о том, что нет короны. Корона то как раз есть. Кашляем все...

Гость||

Гость писал(a):

Так сокрушаются, что у них короны нет, точнее то мазок не взяли, то ещё причины.. Такое ощущение, что потеря века, что не заболели.. Не в тренде оказались.

тут речь о том, что в статистике нам показывают любые цифры, какие им заблагорассудится, а не о том, что нет короны. Корона то как раз есть. Кашляем все...

Тут дело в ништяках. Если есть официальная справка, можно мутить с налогами и банками

Гость||

Вон оно что.. А я то думаю, чего все рвутся у себя корону найти

Гость||

Тогда, очередной раз убеждаюсь, что мозг подсыхает конкретно

Имя: Гость
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