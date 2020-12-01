Сроки подачи воды в дома на ул. Зеленодольской вновь перенесли

01.12.2020 | 13:32

Во вторник, 1 декабря, на еженедельном совещании в администрации Пензы обсудили тему водоснабжения домов на Зеленодольской улице.

27 ноября сообщалось, что с проблемой подачи ресурса жильцы, большинство которых молодые семьи с детьми и пенсионеры, столкнулись несколько недель назад. Воспользоваться водой и набрать ее впрок им удавалось лишь в ночные часы.

Причиной перебоев стал выход из строя системы очистки. Ремонтом занялось ООО «Комэнерго». Специалисты организации пообещали, что трубы домов наполнятся к 29 ноября, как только из Москвы придут необходимые запчасти.

Однако комплектующие вовремя не доставили. На 1 декабря жильцы по-прежнему вынуждены ждать ночи, чтобы наполнить емкости водой.

Как отчитался на совещании замглавы города Олег Денисов, сейчас заказанное оборудование наконец доставлено в Пензу. Его монтаж планируют завершить до 6 декабря.

«Контроль за ситуацией осуществляют специалисты управления ЖКХ города», - добавили в пресс-службе мэрии.