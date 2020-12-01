Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|13:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Сроки подачи воды в дома на ул. Зеленодольской вновь перенесли

Печать

Во вторник, 1 декабря, на еженедельном совещании в администрации Пензы обсудили тему водоснабжения домов на Зеленодольской улице.

27 ноября сообщалось, что с проблемой подачи ресурса жильцы, большинство которых молодые семьи с детьми и пенсионеры, столкнулись несколько недель назад. Воспользоваться водой и набрать ее впрок им удавалось лишь в ночные часы.

Причиной перебоев стал выход из строя системы очистки. Ремонтом занялось ООО «Комэнерго». Специалисты организации пообещали, что трубы домов наполнятся к 29 ноября, как только из Москвы придут необходимые запчасти.

Однако комплектующие вовремя не доставили. На 1 декабря жильцы по-прежнему вынуждены ждать ночи, чтобы наполнить емкости водой.

Как отчитался на совещании замглавы города Олег Денисов, сейчас заказанное оборудование наконец доставлено в Пензу. Его монтаж планируют завершить до 6 декабря.

«Контроль за ситуацией осуществляют специалисты управления ЖКХ города», - добавили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А с зифачами что ?

Гость||

Купили квартиры по "дешевле"...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте