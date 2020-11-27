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Общество

Жители домов на Зеленодольской страдают от нехватки воды

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«Воды нет на протяжении двух недель. Воду дают либо рано утром, в 6:00, либо поздно вечером», - рассказала владелица квартиры в доме на ул. Зеленодольской Инна Макарова.

Поэтому уже полмесяца жители нового микрорайона на Зеленодольской плохо спят. В темное время суток люди набирают воду и занимаются делами. С утра до вечера из кранов даже не капает.

Квартиры здесь были не такими дорогими, как в более благоустроенных местах Пензы, жилье часто приобретали молодые семьи и пожилые люди. Теперь дружно страдают.

«Ни посуду помыть, ни картошку - вообще ничего помыть нельзя. Ночью встаешь, набираешь в кастрюльки, в тазы, и потом моешь. А про туалет - уж все, забудь», - отметил Владимир Ревунов.

Он живет на третьем этаже. Вероятно, на пятом и по ночам с водой плохо, так как напор слабый.

Офис управляющей организации закрыт, но на дверях домов есть объявления, которые объясняют ситуацию. Микрорайон снабжается из скважины, от которой запитаны две системы очистки воды. Одна вышла из строя, вторая не справляется с объемом, нужным жителям.

«Поэтому мы и ждем, что должны что-то сделать уже. В объявлении стояло, что в конце недели должны прийти запчасти и должна быть подача», - рассказала Татьяна Нагаева.

Однако в реальности ситуация сложнее. Комплектующие для ремонта системы заказали в Москве. Их только ждут, а после поступления будет еще монтаж. Так что предсказать конец засушливого сезона на Зеленодольской пока сложно.

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Гость||

Тут хоть ночью есть,зифачей вообще прокатили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на которую запитаны две системы
Наверное имелось в виду, "от которой запитаны".

penzainform.ru писал(a):

на которую запитаны две системы очистки воды. Одна вышла из строя, вторая не справляется с объемом, нужным жителям.

«Поэтому мы и ждем, что должны что-то сделать уже.

В общем-то дело несложное. в таких случаях в советское время устанавливался веерный режим подачи - четыре часа одна группа домов, следующие четыре часа - другие дома. По графику.

Гость||

Так и будет у вас.. А в заре вода всегда есть

Имя: Гость
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