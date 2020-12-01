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Общество

Олег Климанов об эпидемии COVID-19 в Заречном: это не плато

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В Заречном количество одновременно болеющих COVID-19 превысило 1 000. Такую цифру озвучил глава города Олег Климанов во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 1 декабря.

Большинство пациентов (962) лечатся абмулаторно, 123 находятся в стационаре, с положительным тестом на коронавирус - только 63.

По словам Олега Климанова, количество инфицированных в два раза превысило максимальные весенние показатели. Он добавил, что ситуацию усугубляет подъем заболеваемости ОРВИ, эпидпорог которого превышен на 27,3%.

Специалисты отметили, что на протяжении пяти недель прирост новых заразившихся колеблется в пределах 230 за неделю, а число поборовших опасную инфекцию составляет 150-160.

«Я бы не назвал это плато. Плато, когда число заболевших примерно равно числу выздоровевших. У нас же есть прирост в 50-60 человек в неделю. Последние недели - плюс 30. Нельзя успокаиваться. Заболеваемость медленно, но растет. Ситуация сейчас стабильная, но сложная», - отметил Олег Климанов.

По его словам, улучшение эпидобстановки займет не один месяц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Значит во всей области почти 2 месяца как плато, а у него нет? Нюх потерял?

Гость||

Не плато,а платищщееее.

Гость||

Надо статистику правидьную давать, тогда и на плато выйдут, и вирус победят.

Гость||

Гость писал(a):

Значит во всей области почти 2 месяца как плато, а у него нет? Нюх потерял?
он просто честный

Имя: Гость
Комментарий:

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