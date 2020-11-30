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Общество

В Пензе торжественно погасили конверты с портретами мореплавателей

Печать

Мероприятие оказалось немноголюдным, но его отпечаток останется на долгие годы. Исполнилось 110 лет со дня рождения пензенца, Героя Советского Союза, исследователя Арктики, капитана дальнего плавания, известного писателя Константина Бадигина. И это был не единственный повод для встречи.

«30-го числа исполняется 65 лет со дня начала первой советской антарктической экспедиции, организатором и участником которой был тоже наш земляк - Сузюмов Евгений Матвеевич», - отметил заместитель председателя регионального отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

Этим датам было посвящено памятное гашение почтовых конвертов и карточек с портретами двух русских мореплавателей.

«У нас на почтамте есть штемпеля интересные, как раз подходящие для этого события: «Пенза - моя Родина!», «Полярные исследования», «Мой край», - сообщил Борис Москалев.

Любой из присутствовавших в доме, где родился Бадигин, мог поставить печать на уникальных карточках, а потом взять их себе на память.

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