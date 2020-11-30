В Пензе торжественно погасили конверты с портретами мореплавателей

30.11.2020 | 18:33

Мероприятие оказалось немноголюдным, но его отпечаток останется на долгие годы. Исполнилось 110 лет со дня рождения пензенца, Героя Советского Союза, исследователя Арктики, капитана дальнего плавания, известного писателя Константина Бадигина. И это был не единственный повод для встречи.

«30-го числа исполняется 65 лет со дня начала первой советской антарктической экспедиции, организатором и участником которой был тоже наш земляк - Сузюмов Евгений Матвеевич», - отметил заместитель председателя регионального отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

Этим датам было посвящено памятное гашение почтовых конвертов и карточек с портретами двух русских мореплавателей.

«У нас на почтамте есть штемпеля интересные, как раз подходящие для этого события: «Пенза - моя Родина!», «Полярные исследования», «Мой край», - сообщил Борис Москалев.

Любой из присутствовавших в доме, где родился Бадигин, мог поставить печать на уникальных карточках, а потом взять их себе на память.