История Пензы: Работа почтовой службы не устраивала горожан

09.12.2024 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почтовая служба играла в жизни Российской империи важную роль: страна была огромной, а доставлять письма и посылки требовалось быстро. В Пензе главный почтамт находился на улице Никольской (ныне Карла Маркса), 34.

Объединенную почтово-телеграфную контору открыли в 1887 году, до того момента обе линии относились к разным ведомствам. Всего на тот момент в губернии насчитывалось около 90 станций.

Несмотря на развитую сеть, письма доставляли медленно, а газета «Губернские ведомости» в марте 1914 года подвергла критике свыше половины станций. В ходе ревизий выяснилось, что на некоторых пунктах посылки задерживаются на несколько дней.

Не все ладно было и с телеграфом. На главпочтамте стояли новые аппараты фирмы «Юз», работали они исправно, лента не зажевывалась и сообщения уходили мгновенно. Казалось бы, все функционирует как надо. Вот только машин было всего 2, из-за чего на почте постоянно выстраивались длинные очереди.

В отличие от других государственных структур, до почты прогресс добирался медленно. Даже автомобили здесь начали использовать только в 1913 году.

Между прочим, раньше почта строго охранялась. У входа стояли караульная будка и шлагбаум, всех подозрительных лиц часовой просил предъявлять документы. Чуть в стороне, ближе ко дворам размещался гараж.