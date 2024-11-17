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Общество

Власти собираются рассматривать только определенную категорию жалоб

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Госдуме РФ рекомендовали принять законопроект, который уточняет требования к электронным обращениям в органы власти.

Документ предлагает властям рассматривать только жалобы, пришедшие с почтовых серверов российской доменной зоны.

«А ко второму чтению в тексте могут появиться поправки, разрешающие госорганам отвечать лишь на обращения граждан, подтвердивших свою личность на «Госуслугах», - пишет издание «Коммерсантъ».

В пояснительной записке обосновывается принятие такого законопроекта. Так, заксобрания Южного федерального округа недавно столкнулись со спам-рассылкой с иностранных почтовых адресов. В целом доля мотивированных обращений граждан с почтовых ящиков, зарегистрированных в зарубежных доменных зонах, не превышает 5%.

Положительные отзывы на законопроект поступили из 47 региональных парламентов.

В Пензенской области письменно рекомендовано жаловаться, например, в министерство ЖКХ и ГЗН. Жители региона могут так высказать претензии к работе управляющих компаний.

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