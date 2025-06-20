Сетевое издание|18+|Пятница|20 июн 2025|17:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Экономика

ВТБ расширяет присутствие через Почта Банк

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxVBrAc

ВТБ завершает второй этап интеграции с Почта Банком, что значительно увеличивает доступность его финансовых услуг в регионах России. Теперь клиенты могут оформить сервисы ВТБ не только в 335 клиентских центрах, но и у сотрудников «Почты России». К ноябрю 2025 года продукты банка будут доступны еще в более чем 20 тыс. почтовых отделениях по всей стране. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

С момента начала интеграции в феврале 2025 года клиенты открыли свыше 600 тыс. финансовых продуктов и услуг ВТБ. Наиболее популярными стали дебетовые карты, вклады и накопительные счета, а также программа лояльности.

За 5 месяцев клиенты разместили более 17 млрд рублей в сберегательных продуктах. Программа лояльности ВТБ была подключена более чем 85 тыс. клиентов Почта Банка, из которых 14 тыс. присоединились к «Семейному банку».

«Присоединение Почта Банка – это не только расширение нашей офисной сети, но и новый уровень доступности современных финансовых услуг. Мы стремимся создать по-настоящему общенациональный банк, обеспечивая доступ к качественным услугам даже в самых удаленных уголках страны. Клиенты уже сейчас могут воспользоваться высокими стандартами обслуживания и разнообразием продуктов, от базовых до премиальных, а также новыми цифровыми решениями», – отметил Александр Пахомов.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в мае 2026 года, в результате чего ВТБ сможет обслуживать до 5 млн клиентов Почта Банка. Первый этап объединения был завершен в конце марта 2025-го и охватил все 335 клиентских центров Почта Банка.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено ВТБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте