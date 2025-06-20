ВТБ расширяет присутствие через Почта Банк

20.06.2025 | 16:35

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ВТБ завершает второй этап интеграции с Почта Банком, что значительно увеличивает доступность его финансовых услуг в регионах России. Теперь клиенты могут оформить сервисы ВТБ не только в 335 клиентских центрах, но и у сотрудников «Почты России». К ноябрю 2025 года продукты банка будут доступны еще в более чем 20 тыс. почтовых отделениях по всей стране. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

С момента начала интеграции в феврале 2025 года клиенты открыли свыше 600 тыс. финансовых продуктов и услуг ВТБ. Наиболее популярными стали дебетовые карты, вклады и накопительные счета, а также программа лояльности.

За 5 месяцев клиенты разместили более 17 млрд рублей в сберегательных продуктах. Программа лояльности ВТБ была подключена более чем 85 тыс. клиентов Почта Банка, из которых 14 тыс. присоединились к «Семейному банку».

«Присоединение Почта Банка – это не только расширение нашей офисной сети, но и новый уровень доступности современных финансовых услуг. Мы стремимся создать по-настоящему общенациональный банк, обеспечивая доступ к качественным услугам даже в самых удаленных уголках страны. Клиенты уже сейчас могут воспользоваться высокими стандартами обслуживания и разнообразием продуктов, от базовых до премиальных, а также новыми цифровыми решениями», – отметил Александр Пахомов.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в мае 2026 года, в результате чего ВТБ сможет обслуживать до 5 млн клиентов Почта Банка. Первый этап объединения был завершен в конце марта 2025-го и охватил все 335 клиентских центров Почта Банка.

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