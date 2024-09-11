Сетевое издание|18+|Среда|11 сен 2024|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Освещение у пензенского почтамта появится не раньше 2025 года

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Обещание Управления ЖКХ Пензы восстановить освещение у почтамта в Пензе оказалось невыполненным. Тему темноты в центре города вновь поднял подписчик группы губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин уже задавал вопрос о том, когда же появится свет, в июле. Тогда ему пообещали, что фонари загорятся до конца III квартала. Однако этого не произошло.

Пензенец повторил свой вопрос и потребовал объяснить, когда же он будет решен.

«Больше 10 лет полностью не работает уличное освещение напротив центрального почтамта в г. Пензе. Мрак, плафоны разбиты! И это исторический и культурный центр Пензы. Позорище!!! Много раз уже обращались, одни пустые обещания в течение многих лет!!!» - написал он.

Ответ вновь пришел из городского управления ЖКХ.

«Восстановление уличного освещения около центрального почтамта в Пензе (ул. Кирова, 68 / Театральный проезд, 7) планируется выполнить в первом полугодии 2025 года», - говорится в нем. В стандартной приписке чиновники приносят извинения «за временные неудобства».

Такой ответ возмутил горожанина.

«Каждые полгода мы это слышим в течение многих лет! Работать надо, а не обещать только постоянно! Еще в 2022 году обещали сделать. Одно вранье постоянно. «Горсвет» (имеется в виду «Пензенская горэлектросеть». - Прим. ред.) работает вообще?! Все как обычно, «гоним зайца» дальше, а вдруг забудется», - высказал он свою точку зрения на происходящее.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Александра Иванова
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте