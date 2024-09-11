Освещение у пензенского почтамта появится не раньше 2025 года

11.09.2024 | 10:24

Обещание Управления ЖКХ Пензы восстановить освещение у почтамта в Пензе оказалось невыполненным. Тему темноты в центре города вновь поднял подписчик группы губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин уже задавал вопрос о том, когда же появится свет, в июле. Тогда ему пообещали, что фонари загорятся до конца III квартала. Однако этого не произошло.

Пензенец повторил свой вопрос и потребовал объяснить, когда же он будет решен.

«Больше 10 лет полностью не работает уличное освещение напротив центрального почтамта в г. Пензе. Мрак, плафоны разбиты! И это исторический и культурный центр Пензы. Позорище!!! Много раз уже обращались, одни пустые обещания в течение многих лет!!!» - написал он.

Ответ вновь пришел из городского управления ЖКХ.

«Восстановление уличного освещения около центрального почтамта в Пензе (ул. Кирова, 68 / Театральный проезд, 7) планируется выполнить в первом полугодии 2025 года», - говорится в нем. В стандартной приписке чиновники приносят извинения «за временные неудобства».

Такой ответ возмутил горожанина.

«Каждые полгода мы это слышим в течение многих лет! Работать надо, а не обещать только постоянно! Еще в 2022 году обещали сделать. Одно вранье постоянно. «Горсвет» (имеется в виду «Пензенская горэлектросеть». - Прим. ред.) работает вообще?! Все как обычно, «гоним зайца» дальше, а вдруг забудется», - высказал он свою точку зрения на происходящее.