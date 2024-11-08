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Общество

В «Почте России» рассказали о мошенничестве с кодами из СМС

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Представители «Почты России» призвали клиентов не доверять звонкам от неизвестных, выдающих себя за сотрудников ведомства. Информация появилась на страницах компании в соцсетях.

По словам специалистов, аферисты могут звонить россиянам и спрашивать коды из СМС, ссылаясь на их необходимость для оформления реестра или доставки.

«Почта России» не запрашивает коды. Будьте внимательны», - заявили в компании.

Ранее стало известно, что мошенники настойчиво пытаются завладеть деньгами и драгоценностями жителей Пензенской области.

Жертвам звонят с разных номеров, просят рассказать, какие суммы те хранят у себя дома и есть ли у них ювелирные изделия. Сведения якобы нужны для «оценки и регистрации в банке данных».

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