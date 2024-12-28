Россияне рискуют потерять аккаунты, получив новогоднюю открытку

28.12.2024 | 17:10

Просмотрев открытку с новогодним поздравлением, можно лишиться всех своих аккаунтов, предупреждают специалисты «Объясняем.рф» (сайт запущен правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам. - Прим. ред.).

«Вам приходит электронное письмо с новогодним поздравлением, к нему прикреплена открытка. Но если вы ее откроете, то на ваш телефон или компьютер попадет вирус, взламывающий аккаунты.

Мошенники рассылают не только зараженные открытки - трояны могут приходить и в письмах от имени банков, сотовых операторов, онлайн-магазинов. Иногда аферисты прикладывают «бумаги на подпись», например накладные или отчеты, представляясь бухгалтером с вашей работы», - объяснили эксперты.

Чтобы не допустить взлома аккаунтов, важно следовать правилам: не открывать приложения к письмам от незнакомых людей; обращать внимание на имя вложения, даже если его прислали близкие (у фотографии или открытки не может быть расширения .zip или .rar); проверять на официальном сайте адрес, с которого пишут от имени банка, сотового оператора, онлайн-магазина или курьерской службы; установить антивирус на все гаджеты и держать его включенным.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с подарками. Людям начали поступать сообщения с предложением отследить некий «подарок» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Там предлагается оплата доставки или подтверждение личности в интересах мошенников.