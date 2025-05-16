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Криминал

В Сердобском районе начальница почтового отделения крала деньги

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В Сердобском районе 24-летнюю женщину, руководившую отделением почтовой связи в селе Карповка, осудили за хищение денег с банковского счета.

Молодая начальница, используя служебное положение, нарушала закон с 11 ноября 2023 года по 16 апреля 2024-го.

«Женщина знала порядок зачисления наличных средств держателей банковских карт, открытых в АО «Почта Банк». Она использовала личную банковскую карту, заходила под своим индивидуальным паролем в специализированную программу, прикладывала карту к POS-терминалу, не внося в кассу наличные, подлежащие зачислению, и не завершала расчет с АО «Почта России» по операции приема наличных», - рассказали в пресс-службе Сердобского городского суда.

Таким образом она присвоила 78 445 рублей со спецсчета «Почты России».

Когда афера раскрылась, в отношении сельчанки возбудили уголовное дело. От дачи показаний она отказалась, но виновной себя признала.

В итоге ей назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года. Также женщине придется вернуть похищенную сумму уже бывшему работодателю.

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