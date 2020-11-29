В Пензенской области сосчитали опасные для жизни детей объекты

29.11.2020 | 11:14

Заброшенные долгострои, расселенные, но не снесенные дома попали в реестр объектов, потенциально опасных для жизни детей и подростков. В списке, который сформирован прокурорами, более ста зданий и помещений на территории области.

«Например, в районном поселке Исса, напротив колледжа, было здание пустующей гостиницы. Помимо того что оно находилось в разрушенном состоянии, на нем были запрещенные надписи о молодежных субкультурах и другая негативная информация.

Доступ учащихся колледжа не был туда ограничен. Поэтому прокурор Иссинского района принял меры для того, чтобы заколотить проходы в данное здание», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Кошлевская.

В Каменке по иску прокурора суд обязал администрацию оградить заброшенные здания на улице Рокоссовского. Доступ несовершеннолетних на такие объекты должен быть ограничен.

«В этом году у нас был случай, когда на территории индустриального парка «Союз» молодой человек получил травму. В этой ситуации подрядчик, который производил строительно-ремонтные работы на территории индустриального парка, не обеспечил должную охрану этого имущества», - привела еще один пример Елена Кошлевская.

Похожий случай произошел и на территории бывшего завода ЗИФ в Пензе. Проблему доступа детей на потенциально опасные объекты обсудят на заседании межведомственной группы, которое пройдет в начале декабря.