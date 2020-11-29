КТ и консультация: в регионе создали центры диагностики и лечения COVID-19

29.11.2020 | 14:24

В Пензенской области открыли амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 ноября, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Такие центры организовали в 11 медучреждениях. Специалисты сделают обратившимся КТ-исследование, а после пациентов проконсультирует терапевт, который определит дальнейшее лечение.

«Это может быть продолжение лечения на дому либо госпитализация в специализированный стационар», - пояснили в пресс-службе.

КТ-площадки для дифференциальной диагностики пневмоний открыли в областном центре на базе поликлиник № 14 и 2, клинической больницы ОАО «РЖД», клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, областной туберкулезной больницы, госпиталя для ветеранов войн, а также клинической больницы № 4.

Также амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 действуют в Кузнецкой, Каменской, Нижнеломовской и Сердобской имени А. И. Настина межрайонных больницах.