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Общество

КТ и консультация: в регионе создали центры диагностики и лечения COVID-19

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В Пензенской области открыли амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 ноября, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Такие центры организовали в 11 медучреждениях. Специалисты сделают обратившимся КТ-исследование, а после пациентов проконсультирует терапевт, который определит дальнейшее лечение.

«Это может быть продолжение лечения на дому либо госпитализация в специализированный стационар», - пояснили в пресс-службе.

КТ-площадки для дифференциальной диагностики пневмоний открыли в областном центре на базе поликлиник № 14 и 2, клинической больницы ОАО «РЖД», клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, областной туберкулезной больницы, госпиталя для ветеранов войн, а также клинической больницы № 4.

Также амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 действуют в Кузнецкой, Каменской, Нижнеломовской и Сердобской имени А. И. Настина межрайонных больницах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А как же тесты? Если пневмония не ковидная, то и лечение может быть другим наверное?

Гость||

Что то новое! Это всё реально работает или только на докладах? Любой желающий может обратиться или только избранные?

Гость||

Ну правильно, у нас КТ нет в поликлиниках.В своё время решили - достаточно частных и в стационарах.Получается, человек должен идти в красную зону, где пиковая вирусная нагрузка.Чтобы через неделю его состояние ухудшилось .

Гость||

Гость писал(a):

Если пневмония не ковидная,
и где пневмонию подцеплять умудряются?

Гость||

Гость писал(a):

Любой желающий может обратиться или только избранные?
Нужно ли направление на КТ? Кто его должен дать? В статье информация ни о чём. В стиле минздравовских отписок.

Гость||

Гость писал(a):

где пиковая вирусная нагрузка.
Страшно боишься так не чего было подцеплять вирус? Костюмец как у врачей или противогаз и в перед.

Гость||

ПЛАТНЫЕ???

Гость||

В перед...Что имел ввиду, не поймешь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2020 15:31|

ПЛАТНЫЕ???

а тебе не все равно если ты действительно заболел? Если скорая забрала то бесплатно и по направлению тоже.

Гость||

Гость писал(a):

Если скорая забрала то бесплатно и по направлению тоже.
А если надо сделать КТ через месяц после выписки, то как? Платно или нет? И кто должен выдать направление?

Гость||

Гость писал(a):

тебе не все равно если ты действительно заболел?
Если пенсионер девятый ... без соли доедает,то не всё равно.

Гость||

Гость писал(a):

Если пенсионер девятый ... без соли доедает,то не всё равно.
Ты случаем не из ПФР что то беспокойный какой?

Гость||

Гость писал(a):

Ты случаем не из ПФР что то беспокойный какой?
Я из тех,кто уважает тезисы В.И.Ленина...

Имя: Гость
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