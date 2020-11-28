Военная прокуратура Пензенского гарнизона проведет прием граждан

28.11.2020 | 11:13

14 декабря военная прокуратура Пензенского гарнизона присоединится к общероссийскому дню приема граждан.

Работники ведомства встретятся с посетителями с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 72а.

Личный прием проводится в порядке очереди при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо посредством фиксированной телефонной связи по номерам: 8 (8412) 54-55-42, 54-55-43.

«Кроме того, в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции организована возможность обращения граждан к руководству военной прокуратуры Центрального военного округа, которая осуществляется с помощью видео-конференц-связи в дни приема соответствующих должностных лиц по предварительной записи», - сообщили в военной прокуратуре Пензенского гарнизона.