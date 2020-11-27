В Пензе депутаты гордумы вспомнили вкус пюре и котлет в советских школах

О школьном питании шла речь на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 ноября.
Начальник управления образования Юрий Голодяев рассказал о главных претензиях, которые поступают в этой области. При этом он отметил, что у родителей школьников бывают собственные взгляды на принципы питания - порой весьма своеобразные.
«Некоторые говорят: готовят невкусно! Спрашиваю: вы сами пробовали? Оказывается, нет. Именно с этой целью предприниматели проводят презентации, на которых родители школьников пробуют блюда, которыми кормят их детей. К сожалению, в этом году мы не можем проводить такие мероприятия, но в прошлом такая практика была», - рассказал Юрий Голодяев.
Он также поделился результатами опроса, который провели после того, как родителям младшеклассников не понравились макароны с отварной «Докторской» колбасой.
«Мы опросили детей и выяснили, что у них это блюдо идет на ура!» - доложил начальник управления образования.
По его словам, в начале года поступали жалобы на подачу остывших блюд. После того как директорам школ указали на этот недостаток, вопрос был исчерпан.
Один из депутатов заметил, что детям выдают нектары в маленьких коробочках, которые в магазинах стоят по 8-10 рублей, и усомнился в их составе. «Может, вернуться к компотам?» - предложил он.
«Есть утвержденное меню с компотами, какао, чаем. Если на коробочке написано, что ее содержимое допущено к использованию в общеобразовательных учреждениях, значит, оно соответствует нормам. В нем могут быть витамины, в том числе аскорбиновая кислота», - пояснил Юрий Голодяев.
Еще один думец предложил запретить изготавливать в школах пиццу и сосиски в тесте. По его мнению, предпочитая выпечку, дети отказываются от супа.
«Я помню, как кормили в советские времена. Не дай бог сейчас попробовать такую котлету и такое пюре!» - поделился воспоминаниями еще один участник обсуждения. Депутаты дружно принялись вспоминать вкус этих блюд.
В итоге депутаты выразили Юрию Голодяеву благодарность за работу по организации школьного питания, отметив, что Пенза значительно отличается в лучшую сторону от других городов.
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Господин Голодяев пусть сам откушает это гнилое дерьмо какое подают в школах, рожа его сразу похудеет, а мы деньги за обеды платим, а там в рот ничего не лезет.