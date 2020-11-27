Новые случаи коронавируса выявили в Пензе, Заречном и 8 районах

27.11.2020 | 15:10

К пятнице, 27 ноября, в области подтвердили 19 726 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост пациентов составил 160.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, больше всего зараженных прибавилось в Пензе - 104. 15 случаев зарегистрировали в Мокшанском районе, 14 - в Нижнеломовском, 8 - в Земетчинском, по 5 - в ЗАТО Заречный, Пензенском и Бессоновском районах, 2 - в Колышлейском, по 1 - в Вадинском и Малосердобинском.

Вирус выявили у 21 несовершеннолетнего. Среди новых пациентов - младенцы в возрасте 1 и 2 месяцев, годовалые малыши (трое), а также дети 2, 3 (двое), 7 (двое), 8, 9 (двое), 10, 11, 12 лет и подростки 15 (двое) и 16 (трое) лет. Общее число заразившихся юных жителей региона - 1 407.

Под наблюдением медики держат 6 484 человека, сняли с него 48 147.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 104 545 пациентов (всего 107 564 исследования), в лабораториях лечебной сети - 346 646 (всего 377 322 исследования). За сутки обследовали 3 625 человек.