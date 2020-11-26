В Пензенской области подтвердили еще 164 случая COVID-19

26.11.2020 | 10:41

Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в Пензенской области. Данные на утро четверга, 26 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе официально подтвердили 166 диагноза. Общее количество заражений за время пандемии достигло 19 566.

Накануне оперштаб сообщил о 231-й жертве коронавируса в регионе. Ей стала женщина 1939 года рождения. Выписали 379 пациентов. Таким образом, благополучно инфекцию перенесли 15 990 человек.

В России выявлено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 511 (21,6%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.