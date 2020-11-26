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Общество

В Пензенской области подтвердили еще 164 случая COVID-19

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Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в Пензенской области. Данные на утро четверга, 26 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе официально подтвердили 166 диагноза. Общее количество заражений за время пандемии достигло 19 566.

Накануне оперштаб сообщил о 231-й жертве коронавируса в регионе. Ей стала женщина 1939 года рождения. Выписали 379 пациентов. Таким образом, благополучно инфекцию перенесли 15 990 человек.

В России выявлено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 511 (21,6%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

164 или 166?!

Гость||

Гость писал(a):

164 или 166?!
Да какая разница и так сойдет!

Гость||

Верим верим)))

Гость||

А как их выявили? Тесты-то не допросишься, чтобы сделали, хороняки.

Гость||

165,5

Гость||

)))))))))

Гость||

А они что маски не носили?

Гость||

Носили

Гость||

Когда ужесточат контроль за соблюдением мер?! До каких пор будут эти "нарисованные" цифры?! Какого чёрта ходят охранники в торговых центрах?! Выгодно стало врачам ездить платно на дом к ковидным больным?! Люди вынуждены платить огромные суммы, чтобы хоть кто-то лечил!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.11.2020 11:08|

А они что маски не носили?

Гость|26.11.2020 11:22|

Носили

а что же тогда захворали?

Гость||

Ровненько идём. А слабо каждый день по 164 чтобы совсем прямая линия была?

Гость||

Перчатки не носили!

Гость||

А вот кто уже переболел и у него антитела им масочный режим не нужен и готовится повышенно как не к чему?

Гость||

Кто уже переболел, тот еще 90 дней заражает других, а потом у самого иммунитет закончится.

Гость||

Гость писал(a):

А вот кто уже переболел и у него антитела им масочный режим не нужен и готовится повышенно как не к чему?
а вот вчера была новость, что антитела сохраняются всего около 4 месяцев, соответственно, вакцинироваться закошмаренным надо будет каждые 4 месяца)

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Имя: Гость
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