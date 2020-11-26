В Пензе в очередной раз подорожал сахар

26.11.2020 | 19:49

Стоимость килограмма сахара не перестает удивлять покупателей непостоянством. Пензенцы отмечают очередной ценовой взлет. В одних магазинах за социально значимый продукт придется отдать 54 рубля, в других - 48 рублей 99 копеек.

Так что домашнее варенье, приготовленное хозяйками, в скором времени превратится в настоящий деликатес. Сахар становится не по карману - только за осень 2020-го это уже второе повышение его стоимости.

«30 рублей нормально было, а 38 стало - это что такое? Сразу и намного», - отметила пенсионерка.

А теперь - еще дороже. Мониторинг цен на социально значимые продукты - одно из направлений деятельности специалистов регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В это ведомство с жалобами обращаются граждане.

«В рамках своих полномочий мы можем признать либо картель, если он вдруг возник между производителями, либо мы признаем статью № 10 - необоснованное повышение цены. Чтобы это определить, необходимо установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Она пояснила, что еще после первого осеннего скачка цен на сахар начали выяснять обстоятельства.

«Направляются запросы, и, к сожалению, не всегда в тот срок, который определяется антимонопольным органом, к нам поступают ответы. Мы вынуждены продлевать, еще раз направлять, то есть работа ведется, но на сегодняшний день определенного вывода об обоснованности цены у нас нет», - рассказала Елена Демидова.

Зачастую, как только происходит подорожание товаров, на них отмечается повышенный спрос. Люди запасаются, сметают с полок продукт. Пока еще «сладкий яд» не в топе, и около прилавков с ним ажиотажа нет.