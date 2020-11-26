Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|21:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе в очередной раз подорожал сахар

Печать

Стоимость килограмма сахара не перестает удивлять покупателей непостоянством. Пензенцы отмечают очередной ценовой взлет. В одних магазинах за социально значимый продукт придется отдать 54 рубля, в других - 48 рублей 99 копеек.

Так что домашнее варенье, приготовленное хозяйками, в скором времени превратится в настоящий деликатес. Сахар становится не по карману - только за осень 2020-го это уже второе повышение его стоимости.

«30 рублей нормально было, а 38 стало - это что такое? Сразу и намного», - отметила пенсионерка.

А теперь - еще дороже. Мониторинг цен на социально значимые продукты - одно из направлений деятельности специалистов регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В это ведомство с жалобами обращаются граждане.

«В рамках своих полномочий мы можем признать либо картель, если он вдруг возник между производителями, либо мы признаем статью № 10 - необоснованное повышение цены. Чтобы это определить, необходимо установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Она пояснила, что еще после первого осеннего скачка цен на сахар начали выяснять обстоятельства.

«Направляются запросы, и, к сожалению, не всегда в тот срок, который определяется антимонопольным органом, к нам поступают ответы. Мы вынуждены продлевать, еще раз направлять, то есть работа ведется, но на сегодняшний день определенного вывода об обоснованности цены у нас нет», - рассказала Елена Демидова.

Зачастую, как только происходит подорожание товаров, на них отмечается повышенный спрос. Люди запасаются, сметают с полок продукт. Пока еще «сладкий яд» не в топе, и около прилавков с ним ажиотажа нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Дядя вань а где стабильность развитие.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы вынуждены продлевать, еще раз направлять, то есть работа ведется,
Это не работа, а имитация работы!! Ну и зачем такая структура, спрашивается в задачнике? На выходе от такой "работы" ноль, холостой выхлоп.

Гость||

Еще в 2 раза можно,на инфляцию это не влияет.

Гость||

Мы не голосовали за повышение цен...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Направляются запросы, и, к сожалению, не всегда в тот срок, который определяется антимонопольным органом, к нам поступают ответы. Мы вынуждены продлевать, еще раз направлять, то есть работа ведется, но на сегодняшний день определенного вывода об обоснованности цены у нас нет», - рассказала Елена Демидова.
Ну не шмогла.

Гость||

Да что ж так не везёт то глупомордым.

Гость||

Хорошо, когда есть в запасе сливовое варенье и макароны с тушёнкой?

Гость||

все стабильно дорожает.какой стабильности еще

вам надо？

Гость||

Для чего нам "беззубый" УФАС? Констатировать очевидное и прикрываться законами которые не действуют или работают в ущерб простого народа?

Гость||

Цены на продукты не могут контролировать. На транспорт тоже. Зачем тогда содержать такое колличество бездарей? Когда же они будут отчитываться за выполненные дела? Зарплату ведь неплохую получают

Гость||

Гость писал(a):

Для чего нам "беззубый" УФАС? Констатировать очевидное и прикрываться законами которые не действуют или работают в ущерб простого народа?
УФАС себя обслуживает. А проблемы негров шерифа не ..ут.

Гость||

до кого нибудь доходит, что эти цены взяты с потолка? сидит чувак, смотрит, что извозчики цены накинули, думает, а я чем лох, давай щемить народ в ноль. молчат же.

Гость||

А Иван что говорит?

Гость||

Гость писал(a):

УФАС себя обслуживает. А проблемы негров шерифа не ..ут.
+100500

Гость||

20.33, говорит, что вам платить надо.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте