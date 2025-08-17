Зачем класть лавровый лист в сахар?

Вопрос от интернет-пользователя
Некоторые домохозяйки кладут в сахарницу лавровый лист. Чем это помогает?
Ответ специалиста
Лавровый лист кладут в сахар из-за его антисептических свойств. Запах высушенного растения отпугивает насекомых.
Данные метод также работает с крупами, вкус при этом не изменится. Одного листа достаточно, чтобы защитить до килограмма продукта. Менять его следует раз в несколько недель.
Кроме этого, лавровый лист предотвращает развитие плесени и размножение бактерий.
