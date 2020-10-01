Пензенцев шокировало подорожание сахара почти на 10 рублей

01.10.2020 | 18:02

Сладкая жизнь будет обходиться пензенцам дороже - в регионе отмечается резкий рост цен на сахар. Еще совсем недавно за килограмм горожане отдавали около 30-35 рублей, теперь его стоимость поднялась почти на 10 рублей.

Ценники поменялись не только в мини-маркетах, но и в крупных сетевых магазинах.

«В Пензе свой сахар есть. Пензенские продукты у нас должны быть по нормальной цене, а не продаваться налево», - заявила горожанка.

«30 рублей нормально было, а 38 стало - это что такое? Сразу и намного», - отметила пенсионерка.

«Я не так много пользуюсь сахаром, но знаю, что некоторые пользуются им повседневно. Безобразие какое-то», - высказалась пензячка.

Между тем в конце сентября в региональном министерстве сельского хозяйства рисовали совершенно другую картину.

«В Пензенской области самый дешевый в Приволжском федеральном округе сахар-песок: стоимость одного килограмма - 34 рубля 73 копейки», - говорилось на официальном сайте.

Специалисты называют повышение временным и связывают его с тем, что иссякли старые запасы. Собранный в 2020-м урожай сахарной свеклы должен повернуть цены вспять.

Между тем Росстат сообщил о подорожании и других продуктов в стране, в частности подсолнечного масла, куриных яиц, мороженой рыбы.