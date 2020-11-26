Пензенцам объяснили причины задержания выплат по больничным

26.11.2020 | 19:35

Время - деньги. Первое летит, второе не капает. Пензенцы с трудом получают выплаты по больничным. Ждать причитающиеся им суммы приходится по нескольку дней. Технический прогресс на сей раз оказался не на стороне простых людей. Электронные бюллетени закрываются долго и мучительно.

Одна из горожанок вышла на работу в понедельник, 23 ноября. В бухгалтерии ей сказали, что пока не могут внести данные в лист нетрудоспособности, так как в системе его еще нет.

«И что мне делать? Я не знаю, куда идти, кому звонить. Это сервис называется? Хотели сделать как лучше и удобнее, а получилось как всегда в нашей стране. А народ сидит без копейки!» - возмутилась женщина.

А ведь для некоторых жителей Пензенской области такая ситуация действительно критична: у одних - ипотека, у других - потребительские кредиты. Банки не предоставляют отсрочек из-за неполадок в чужой системе.

В фонд социального страхования, который производит выплаты, ежедневно поступают звонки от трудоспособных жителей региона, так и не увидевших своих денег.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин говорит об огромной нагрузке, которая в последнее время легла на медицинских работников.

«Раньше, когда больничные листы выписывались в ручном режиме, вообще проблем не было, то есть человек пришел - врач написал. Теперь врач приходит в 22 часа после вызовов на дому, надо сидеть до двенадцати-часа ночи, вносить все в электронную базу данных. Понятно, что он не успевает», - отметил Александр Никишин.

В минздраве о проблеме знают и стараются ее устранить как можно быстрее. В ведомстве также добавили, что существует врачебная комиссия, которая позволяет задним числом выписать человека, если на это есть объективные причины.

Терпение людей будет обязательно вознаграждено. Рано или поздно.