Пензенцам объяснили причины задержания выплат по больничным

Время - деньги. Первое летит, второе не капает. Пензенцы с трудом получают выплаты по больничным. Ждать причитающиеся им суммы приходится по нескольку дней. Технический прогресс на сей раз оказался не на стороне простых людей. Электронные бюллетени закрываются долго и мучительно.
Одна из горожанок вышла на работу в понедельник, 23 ноября. В бухгалтерии ей сказали, что пока не могут внести данные в лист нетрудоспособности, так как в системе его еще нет.
«И что мне делать? Я не знаю, куда идти, кому звонить. Это сервис называется? Хотели сделать как лучше и удобнее, а получилось как всегда в нашей стране. А народ сидит без копейки!» - возмутилась женщина.
А ведь для некоторых жителей Пензенской области такая ситуация действительно критична: у одних - ипотека, у других - потребительские кредиты. Банки не предоставляют отсрочек из-за неполадок в чужой системе.
В фонд социального страхования, который производит выплаты, ежедневно поступают звонки от трудоспособных жителей региона, так и не увидевших своих денег.
Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин говорит об огромной нагрузке, которая в последнее время легла на медицинских работников.
«Раньше, когда больничные листы выписывались в ручном режиме, вообще проблем не было, то есть человек пришел - врач написал. Теперь врач приходит в 22 часа после вызовов на дому, надо сидеть до двенадцати-часа ночи, вносить все в электронную базу данных. Понятно, что он не успевает», - отметил Александр Никишин.
В минздраве о проблеме знают и стараются ее устранить как можно быстрее. В ведомстве также добавили, что существует врачебная комиссия, которая позволяет задним числом выписать человека, если на это есть объективные причины.
Терпение людей будет обязательно вознаграждено. Рано или поздно.
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penzainform.ru писал(a):Зачем же вы их безбожно сокращали все предыдущие годы? Кто будет отвечать за бездарно проведённую "оптимизацию" медицины? Опять свалите всю вину на Трампа?