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Общество

Пензенцам объяснили причины задержания выплат по больничным

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Время - деньги. Первое летит, второе не капает. Пензенцы с трудом получают выплаты по больничным. Ждать причитающиеся им суммы приходится по нескольку дней. Технический прогресс на сей раз оказался не на стороне простых людей. Электронные бюллетени закрываются долго и мучительно.

Одна из горожанок вышла на работу в понедельник, 23 ноября. В бухгалтерии ей сказали, что пока не могут внести данные в лист нетрудоспособности, так как в системе его еще нет.

«И что мне делать? Я не знаю, куда идти, кому звонить. Это сервис называется? Хотели сделать как лучше и удобнее, а получилось как всегда в нашей стране. А народ сидит без копейки!» - возмутилась женщина.

А ведь для некоторых жителей Пензенской области такая ситуация действительно критична: у одних - ипотека, у других - потребительские кредиты. Банки не предоставляют отсрочек из-за неполадок в чужой системе.

В фонд социального страхования, который производит выплаты, ежедневно поступают звонки от трудоспособных жителей региона, так и не увидевших своих денег.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин говорит об огромной нагрузке, которая в последнее время легла на медицинских работников.

«Раньше, когда больничные листы выписывались в ручном режиме, вообще проблем не было, то есть человек пришел - врач написал. Теперь врач приходит в 22 часа после вызовов на дому, надо сидеть до двенадцати-часа ночи, вносить все в электронную базу данных. Понятно, что он не успевает», - отметил Александр Никишин.

В минздраве о проблеме знают и стараются ее устранить как можно быстрее. В ведомстве также добавили, что существует врачебная комиссия, которая позволяет задним числом выписать человека, если на это есть объективные причины.

Терпение людей будет обязательно вознаграждено. Рано или поздно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин говорит об огромной нагрузке, которая в последнее время легла на медицинских работников.
Зачем же вы их безбожно сокращали все предыдущие годы? Кто будет отвечать за бездарно проведённую "оптимизацию" медицины? Опять свалите всю вину на Трампа?

Гость||

Терешкова говорит, что простые американцы просят ее, чтобы Трамп остался.

Гость||

А почему "временно исполняющий"?

Гость||

Снимает государство быстро деньги со счетов и карточки блокирует, а как отдавать система у них ещё не обновилась, то компы зависли, то не работают. Цифровая экономика бюджетники сами себя наказывают!

Гость||

Не зря к минздраву приносили гроб! Да медицину практически похоронили!

Гость||

"А почему "временно исполняющий"?

Стрючкова ждут, когда по удо откинется и снова в бой, а врио в "медикусе" будет больных окучивать

Гость||

Ипотека, потребительские кредты у людей, капец, вы чем думаете? Энто обчество идиотов-потребителей исчо и недовольно, жееесть!

Имя: Гость
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