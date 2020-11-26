Названы районы-аутсайдеры по выполнению поставленных задач

676 000 квадратных метров введено в эксплуатацию в регионе в 2020-м. Почти за месяц до окончания финансового года на заседании правительства области зашла речь об исполнении федеральных проектов, темпах строительства и возможных рисках.
«Доля индивидуального жилья у нас по-прежнему превышает долю многоквартирного и составляет 67,2%», - рассказала и. о. министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова.
В числе передовиков по выполнению поставленных задач - администрации Сердобского, Кузнецкого и Пачелмского районов. А вот в числе аутсайдеров, по словам представителя областного минстроя, значатся Белинский, Городищенский, Лопатинский, Пензенский районы и Заречный.
«Главе Пензенского района принять безусловные меры к сдаче поликлиники - это первое. Мы обязаны до 15 декабря выполнить все мероприятия», - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
Главы администраций отстающих районов должны до 1 декабря представить объяснения на имя губернатора.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Так он же помер вроде?Опять воскрес?