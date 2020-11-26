Названы районы-аутсайдеры по выполнению поставленных задач

26.11.2020 | 20:07

676 000 квадратных метров введено в эксплуатацию в регионе в 2020-м. Почти за месяц до окончания финансового года на заседании правительства области зашла речь об исполнении федеральных проектов, темпах строительства и возможных рисках.

«Доля индивидуального жилья у нас по-прежнему превышает долю многоквартирного и составляет 67,2%», - рассказала и. о. министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова.

В числе передовиков по выполнению поставленных задач - администрации Сердобского, Кузнецкого и Пачелмского районов. А вот в числе аутсайдеров, по словам представителя областного минстроя, значатся Белинский, Городищенский, Лопатинский, Пензенский районы и Заречный.

«Главе Пензенского района принять безусловные меры к сдаче поликлиники - это первое. Мы обязаны до 15 декабря выполнить все мероприятия», - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Главы администраций отстающих районов должны до 1 декабря представить объяснения на имя губернатора.