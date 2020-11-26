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Общество

ГК «Территория жизни» объявляет трехдневную акцию «Smart пятница»

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Группа компаний «Территория жизни» предлагает пензенцам проводить 2020 год правильно и предоставляет скидку на каждый квадратный метр при покупке квартиры в жилом комплексе «Лугометрия».

Бесспорно, 2020 был непростым годом. Поэтому и проводить его нужно соответственно. ГК «Территория жизни» нашла правильный способ попрощаться с ним так, чтобы в конце года число 2 020 принесло позитивные эмоции. 2 020 рублей - скидку именно в такую сумму на каждый квадратный метр застройщик предложил в 27 квартирах в новом проекте ЖК «Лугометрия» в рамках международной акции «Черная пятница».

Акция действует только три дня - с 00:00 27 ноября до 23:59 29-го числа.

ГК «Территория жизни» призывает пензенцев поторопиться с выбором, ведь количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Акционное жилье отмечено специальным маркером на карте дома, и на него установлена специальная цена.

Все подробности можно узнать на сайте акции, позвонив по телефону 28-28-07 или посетив новый офис продаж по адресу ул. Ульяновская (напротив ТЦ «МЕГА»).

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