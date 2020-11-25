В Пензе потратят 350 тыс. руб. на две единицы для площади Ленина

25.11.2020 | 09:26

Установка двух инсталляций «2021» на площади имени Ленина в Пензе обойдется бюджету почти в 343 700 руб. Цифры 2 и 0 у города уже имеются, требуется еще две единицы.

Аукцион по определению поставщика огромной цифры 1 состоялся во вторник, 24 ноября.

В документации, размещенной на портале госзакупок, уточняется, что поставка будет осуществляться в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова.

Право поставки конструкций выиграло муниципальное рекламное агентство.

«Оплата включает в себя все расходы продавца, в том числе на монтажные работы, и осуществляется за счет субсидии из бюджета г. Пензы в течение 5 рабочих дней после поставки товара на основании подписанных сторонами товарных накладных, по мере поступления денежных средств из бюджета города Пензы на счет покупателя, но не позднее 31 декабря 2020 года», - говорится в договоре.

До конца года должны быть установлены и сами конструкции.