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Общество

В Пензе потратят 350 тыс. руб. на две единицы для площади Ленина

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Установка двух инсталляций «2021» на площади имени Ленина в Пензе обойдется бюджету почти в 343 700 руб. Цифры 2 и 0 у города уже имеются, требуется еще две единицы.

Аукцион по определению поставщика огромной цифры 1 состоялся во вторник, 24 ноября.

В документации, размещенной на портале госзакупок, уточняется, что поставка будет осуществляться в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова.

Право поставки конструкций выиграло муниципальное рекламное агентство.

«Оплата включает в себя все расходы продавца, в том числе на монтажные работы, и осуществляется за счет субсидии из бюджета г. Пензы в течение 5 рабочих дней после поставки товара на основании подписанных сторонами товарных накладных, по мере поступления денежных средств из бюджета города Пензы на счет покупателя, но не позднее 31 декабря 2020 года», - говорится в договоре.

До конца года должны быть установлены и сами конструкции.

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Гость||

Жируйте дальше, хари чинушечьи

Гость||

Дороговато за две "единицы". Из 12Х18Н10Т чтоли они или из титана?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

требуется еще две единицы.
Может быть требуются "двойка" и "единица". Грамотеи!

Гость||

единицы должны были остаться от прошлых годов!!! куда дели?!?!?!

Гость||

202 (2020) должны были остаться с прошлого года, 1 (2019) - с позапрошлого.

Гость||

Гость писал(a):

202 (2020) должны были остаться с прошлого года, 1 (2019) - с позапрошлого.
)))))))) А про "заработать" забыли?

Гость||

В чермет сдали, а деньги в бюджет вернули, область дотационная. Помогать надо ;)

Гость||

Гость писал(a):

25.11.2020 10:06|

Гость писал(a):

202 (2020) должны были остаться с прошлого года, 1 (2019) - с позапрошлого.

)))))))) А про "заработать" забыли?

Ворюги залезли в тощий бюджет.

Гость||

quote="Гость"]25.11.2020 10:06|

Гость писал(a):

202 (2020) должны были остаться с прошлого года, 1 (2019) - с позапрошлого.

)))))))) А про "заработать" забыли?

Ворюги залезли в тощий бюджет.Вас же бесплатными лекарствами обеспечили, а это остатки...

Гость||

Ну а чо? Деньгоф до и больше, проблемоф в городу нема. Чо не поставить?

Гость||

Вам чего не сделай - все плохо! Экономные вы наши.

Имя: Гость
Комментарий:

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