Пензенских дорожников бросят на утреннюю расчистку тротуаров

25.11.2020 | 14:21

На планерке, которая состоялась в администрации Пензы в среду, 25 ноября, шла речь об уборке городских улиц.

Мэр Андрей Лузгин отметил, что, по его наблюдениям, во время утроеннего объезда города посыпана лишь проезжая часть основных магистралей, и обратил внимание дорожников на второстепенные дороги.

«Тротуары, остановочные павильоны, пешеходные переходы также должны быть очищены от снега. Там, где не проходит техника, убрать снег вручную», - распорядился он.

В связи с этим график коммунальщиков, занятых ручным трудом, скорректируют таким образом, чтобы основные пешеходные маршруты были чистыми ко времени выхода горожан на работу.

УЖКХ Пензы также проверит, насколько управляющие компании и ТСЖ обеспечены техникой, специалистами и противогололедными материалами.

Кроме того, чиновники вместе с региональным оператором должны проанализировать причины жалоб жителей на заваленные мусором контейнерные площадки и выяснить, хватает ли там контейнеров.

«Подобные проблемы зафиксированы на улицах Токарной, Казанской, Пограничной. Также коммунальных службам дано указание убрать мусор с красных линий улиц Ставского, Пушкина, Красной, Терновского и ряда других», - сообщили в пресс-службе мэрии.