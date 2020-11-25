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Общество

Пензенских дорожников бросят на утреннюю расчистку тротуаров

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На планерке, которая состоялась в администрации Пензы в среду, 25 ноября, шла речь об уборке городских улиц.

Мэр Андрей Лузгин отметил, что, по его наблюдениям, во время утроеннего объезда города посыпана лишь проезжая часть основных магистралей, и обратил внимание дорожников на второстепенные дороги.

«Тротуары, остановочные павильоны, пешеходные переходы также должны быть очищены от снега. Там, где не проходит техника, убрать снег вручную», - распорядился он.

В связи с этим график коммунальщиков, занятых ручным трудом, скорректируют таким образом, чтобы основные пешеходные маршруты были чистыми ко времени выхода горожан на работу.

УЖКХ Пензы также проверит, насколько управляющие компании и ТСЖ обеспечены техникой, специалистами и противогололедными материалами.

Кроме того, чиновники вместе с региональным оператором должны проанализировать причины жалоб жителей на заваленные мусором контейнерные площадки и выяснить, хватает ли там контейнеров.

«Подобные проблемы зафиксированы на улицах Токарной, Казанской, Пограничной. Также коммунальных службам дано указание убрать мусор с красных линий улиц Ставского, Пушкина, Красной, Терновского и ряда других», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да-да, на утреннюю, как раз подмерзнет за ночь...

Гость||

Мэр! Покажи приМЭР!

Гость||

где бы их набраться с ручным трудом.техники -то нет....

Гость||

да раньше в жеу хоть какая-то техника была.а у ук только название.....

Гость||

целого одного?

Гость||

Вообще всех надо бросать на утреннюю расчистку,кто не придет - отключить газ.нехрен миндальничать,надо любить свой город.

Гость||

бросать не нужно, но пусть работают

Гость||

Гость писал(a):

Вообще всех надо бросать на утреннюю расчистку,кто не придет - отключить газ.нехрен миндальничать,надо любить свой город.
Гражданка Управдом , любящая свой город из тёплой конторки , успокойтесь , знаем, знаем ваши словечки, типа , если не выйдут и не упадут на снег, отключим газ, воду, все опции.

Гость||

А с зарплатой уже кинули?

Имя: Гость
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