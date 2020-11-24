В Сосновоборском районе наказали директора центра занятости

24.11.2020 | 17:00

В Сосновоборском районе за неисполнение предписания прокурора оштрафовали директора центра занятости.

В учреждении провели проверку и выяснили, что 22 июня двух безработных незаконно сняли с учета и перестали выплачивать им пособие. Одним из пострадавших от таких действий стал 36-летний отец пятерых детей.

Причиной снятия с учета стала неявка для перерегистрации без уважительных причин.

«Однако в силу пункта 17 временных правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, центры занятости должны самостоятельно запрашивать в пенсионном фонде данные, необходимые для перерегистрации граждан в качестве безработных. В связи с чем явка заявителей в центр занятости для перерегистрации не требовалась», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

10 августа прокуратура направила руководителю центра занятости предписание об устранении нарушений законодательства. Однако в установленный срок требование надзорного органа выполнено не было, директор не предоставила ответ на акт прокурорского реагирования.

В итоге за допущенные нарушения женщину оштрафовали на 2 000 рублей. Лишенных пособия и снятых с учета безработных в правах восстановили.